جدیدترین گوشی برند پوکو احتمالا همان ردمی K30 شیائومی است

چند روز قبل خبر استقلال برند پوکو از شیائومی منتشر شد. تنها گوشی هوشمندی که این برند عرضه کرده، پوکو F1 است و گفته می‌شود در سال ۲۰۲۰ بعد از دو سال انتظار شاهد عرضه پوکو F2 خواهیم بود. در همین رابطه، سایت ۹۱Mobiles در اسناد مربوط به سازمان استاندارد کشور هند، برخی اطلاعات مربوط به گوشی جدید برند پوکو را کشف کره است که در این میان، شماره مدل آن توجهات را جلب کرده است.

شماره مدل M1912G7BI شباهت زیادی به شماره مدل گوشی ردمی K30 دارد که در اسناد سازمان‌های چینی با شماره مدل‌های M1912G7BC و M1912G7BE ثبت شده است. شیائومی معمولا حرف آخر شماره مدل گوشی‌های خود را با توجه به منطقه عرضه آن‌ها انتخاب می‌کند. به همین خاطر حروف C و E به بازار چین و اروپا اشاره دارند و بر اساس همین روند، حرف I احتمالا مربوط به بازار کشور هند است.

هنوز در مورد این گوشی جدید برند پوکو با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی با توجه به همین مدرک، به احتمال زیاد با همان گوشی ردمی K30 روبرو هستیم که حالا قرار است با عنوان جدیدی روانه‌ی بازار شود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، پس با گوشی مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G، ۶ تا ۸ گیگابایت حافظه رم، حداکثر ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی روبرو خواهیم بود.

ردمی K30 از نمایشگر ۱۲۰ هرتز ۶.۶۷ اینچی LCD، جک هدفون، حسگر اثر انگشت در لبه‌ی بدنه و حفره نمایشگر حاوی دوربین‌های ۲۰ و ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. حالا که صحبت از دوربین شد، باید بگوییم که این گجت شیائومی دارای ۴ دوربین شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این گوشی با قیمت پایه ۲۲۵ دلاری در بازار چین عرضه شده است.

