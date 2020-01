طبق جدیدترین گزارشی که از آمار فروش گوشی‌های اپل در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ بدست آمد،‌ مشخص شد گوشی‌های آیفون ۱۱ توانستند چیزی در حدود ۶۹ درصد از فروش گوشی‌های اپل در کشور آمریکا را از آن خود کنند!

از آن‌ جایی که اپل معمولا گوشی‌های آیفون را در آغاز سه ماه چهارم هر سال روانه بازار می‌کند، رسیدن به چنین آماری جای تعجب هم ندارد. خصوصا اینکه این شرکت تصمیم گرفت یک پرچم‌دار مقرون به صرفه‌تر را نیز به همراه دو سری قدرتمند خود عرضه کند. اما اینکه بدانیم چه محصولی از اپل در صدر پر فروش‌ترین گوشی‌ها بوده نیز جالب خواهد بود!

موسسه تحقیقاتی CIRP در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد حدودا ۶۹ درصد از گوشی‌های اپل که در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ در کشور آمریکا به فروش رسیدند،‌ آیفون‌هایی بودند که در همان سال راهی بازار شدند که خب یعنی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس.

اما از این ۶۹ درصد،‌ حدودا ۳۹ درصد در اختیار آیفون ۱۱ قرار گرفت! به عبارتی استراتژی عرضه گوشی ارزان‌ قیمت برای اپل عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت و توانست از مجموع فروش دو مدل پرو، فروش بیشتری داشته باشد. مدل پرو و پرو مکس نیز هر یک ۱۵ درصد از این آمار را در اختیار داشتند.

این آمار بسیار جالب است. خصوصا اینکه بدانیم در سه ماه آخر سال ۲۰۱۸،‌ آیفون XS مکس که گران قیمت‌ترین پرچم‌دار اپل در آن سال به حساب می‌آمد، کاملا آیفون XS را پشت سر گذاشت. البته همچنان مدل ارزان‌ قیمت‌تر یعنی آیفون XR، از مجموع فروش دو مدل گران قیمت‌تر خود، فروش بیشتری داشت. این محصول به خاطر تخفیف فوق‌العاده‌ای که داشت (۵۹۹ دلار)، توانست ۱۸ درصد از آمار فروش کل گوشی‌های اپل در سال ۲۰۱۹ را نیز از آن خود کند!

از آن‌ جایی هم که اپل دیگر آمار دقیق (تعداد) فروش گوشی‌های خود را اعلام نمی‌کند، موسسه CIRP با استفاده از قیمت معدل خرده فروشی (WARP) آمریکا، قیمت متوسط گوشی‌های فروخته شده اپل را ۸۰۹ دلار تخمین زد که از ۷۸۳ دلار در سه ماه سوم ۲۰۱۹ بیشتر و از ۸۳۹ دلار در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۸ کمتر بود که خب قیمت پایین آیفون ۱۱ و تخفیف زیاد آیفون XR هم در نتیجه این محاسبات تاثیر زیادی داشت.

البته یکی از دلایل عمده‌ای که اجازه نداد اپل افزایش قیمت متوسط محصولات خود را ادامه دهد،‌ تمایل کم مردم به خرید گوشی‌ها با حافظه بیشتر بود. در حالی که دو سوم کاربران آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس میزان حافظه بیش از ۶۴ گیگابایت را انتخاب کردند، اکثر کاربران آیفون ترجیح دادند گوشی‌هایی با کمترین میزان حافظه خریداری کنند. این اعداد و ارقام از بررسی ۵۰۰ خریدار آیفون در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۹ بدست آمد.

