با وجود اینکه سامسونگ طی چند سال گذشته توجه بیشتری به بهبود کیفیت دوربین گوشی‌های خود نشان داده است، اما همچنان در این زمینه نسبت به شرکت‌هایی مانند گوگل، هواوی و اپل حرف کمتری برای گفتن دارد. در این میان، به‌نظر می‌رسد سامسونگ تصمیم گرفته برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ استفاده از دیافراگم متغیر را کنار بگذارد. باید خاطرنشان کنیم که این مشخصه برای اولین بار با گلکسی اس ۹ معرفی شد. بعد از این گوشی، گجت‌های گلکسی اس ۱۰، نوت ۹ و نوت ۱۰ هم همراه با این قابلیت روانه‌ی بازار شدند. حتی گلکسی فولد هم از این قابلیت بهره می‌برد.

این تکنولوژی به لنز دوربین اجازه می‌دهد که گشودگی دیافراگم را برای دریافت نور تغییر دهد تا نور کمتر یا بیشتری روانه‌ی سنسور مذکور شود. به‌عنوان مثال دیافراگم دوربین گلکسی اس ۹ می‌توانست در وضعیت F/1.5 یا F/2.4 قرار بگیرد که این تغییر به‌صورت دستی یا خودکار انجام می‌گرفت. این نخستین باری بود که چنین قابلیتی در بین گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و حالا به نظر می‌رسد سامسونگ شکست آن را پذیرفته و تصمیم گرفته برای گلکسی اس ۲۰ استفاده از آن را کنار بگذارد.

یکی از افشاگران مشهور به نام Max Weinbach که اطلاعات زیادی را در مورد گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ لو داده، ساعاتی قبل خبر داد که اس ۲۰ بدون دیافراگم دوگانه عرضه می‌شود. کاملا واضح است که حتی اگر این خبر صحت داشته باشد، به معنای کنار گذاشتن کامل این مشخصه نیست و شاید گوشی‌های دیگری همراه با این قابلیت عرضه شوند. اما در هر صورت بهره‌گیری دوباره از دیافراگم متغیر بعید به نظر می‌رسد.

روی هم رفته، سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ از دوربین‌های چندگانه جذابی استفاده کرده که در این میان، باید به مدل اولترا اشاره کنیم که قرار است با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین تله فوتو با زوم اپتیکال ۱۰ برابری به دست کاربران برسد.

