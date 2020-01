مقایسه دوربین می نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس؛ آیا به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی نیاز داریم؟

در این مطلب به مقایسه دوربین اصلی گوشی‌های شیائومی می نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس می‌پردازیم تا ببینیم آیا واقعا نیاز است که یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در گوشی خود داشته باشیم یا خیر؟

قبل از مقایسه دوربین این دو محصول، باید بدانید می نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ علی‌رغم تشابه اسمی، در دو دسته کاملا متفاوت قرار می‌گیرند. شیائومی، می نوت ۱۰ را به عنوان میان‌رده خود راهی بازار کرد که ویژگی شاخص آن در بین میان‌رده‌های دیگر،‌ دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی آن است. در طرف دیگر اما سامسونگ، گلکسی نوت ۱۰ پلاس را به عنوان پرچم‌دار سری نوت خود معرفی کرد. این گوشی هوشمند در همه بخش‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که خب جای تعجبی هم نیست!

اما از آن‌جایی که کمتر از ۱ ماه دیگر، سامسونگ از گوشی گلکسی اس ۲۰ و مدل‌های مختلف آن رونمایی می‌کند و همچنین می‌دانیم که گلکسی اس ۲۰ اولترا، از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد، تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به تنها گوشی مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل تا ببینیم آیا افزایش اعداد واقعا تاثیر چندانی در کیفیت تصاویر دارد و یا همان ۱۲ مگاپیکسل می‌تواند انتخاب بهتری باشد؟ سوال دیگر اینکه آیا ۱۰۸ مگاپیکسل (که ۹ برابر ۱۲ است)، واقعا به اندازه تفاوت عددی خود با یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی، وضوح تصویر و کیفیت بیشتری هم دارد؟

در درجه اول باید گفت دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی شیائومی از آرایه‌ فیلتر رنگ Quad Bayer بهره می‌برد. یعنی فرایند عکاسی با دوربین قدرتمند می نوت ۱۰ به این صورت است که در آن ۴ پیکسل مجاور هم با یکدیگر ادغام شده و یک پیکسل بزرگ‌تر در ابعاد ۲ × ۲ را تولید می‌کنند. بنابراین، وضوح تصویر در می نوت ۱۰، ۲.۲۵ برابر گلکسی نوت ۱۰ پلاس است! سنسور ۱۰۸ مگاپیکسل، تقریبا ۳ برابر مساحت بیشتری از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی دارد. ۲.۲۵ برابر پیکسل بیشتر در هر تصویر که در نتیجه ادغام ۴ پیکسل کنار هم بوجود می‌آید، تفاوت اندازه پیکسل‌ها را در می نوت ۱۰ به نسبت نوت ۱۰ پلاس به ۳۰ درصد می‌رساند.

اما خب در مقایسه دوربین گوشی‌های امروزی، همه چیز در سخت‌افزار خلاصه نمی‌شود و نرم‌افزار نیز نقشی کلیدی در ثبت تصاویر با کیفیت ایفا می‌کند. انباشته کردن چندین عکس مختلف با فوکوس‌های متفاوت و ترکیب کردن آن‌ها با یکدیگر توسط نرم‌افزار انجام می‌شود که این کار باعث کاهش نویز تصاویر، افزایش رنج داینامیک و افزایش روشنایی تصویر در نور شب می‌شود. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید دریافت قابلیت عکاسی در نور شب را که در گوشی‌های پیکسل با بروزرسانی به محصولات سری قبل منتقل شد را در نظر داشته باشید! یا حتی گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰!

شاید فکر کنید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بدون شک و تا حد زیادی بهتر از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی تصویربرداری می‌کند و مقایسه دوربین این دو گوشی بی فایده‌ است! اما تا کنون شاهد این بودیم که همه چیز به مگاپیکسل نیست! اما با نمونه‌های ثبت شده، یک مورد جالب دیگر هم مشخص شد. تنها وضوح تصویر نیست که به طرز عجیبی بالاست! اندازه فیزیکی تصاویر هم به شدت افزایش می‌یابد و از طرفی با افزایش اندازه سنسور، عمق میدان کمتر می‌شود که خب می‌تواند بسته به شرایط عکاسی، هم خوب باشد و هم بد.

می‌پردازیم به مقایسه دوربین این دو محصول روی کاغذ. شیائومی می نوت ۱۰ با یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ و گشودگی دیافراگم f/1.7 است. این گشودگی دیافراگم باعث می‌شود حین ثبت تصاویر پرتره، پس زمینه به خوبی محو شود. اما خب در عکاسی از سوژه‌هایی نزدیکی که عمق میدان در آن‌ها کمتر است، شاید کمی از شارپ بودن تصاویر کاسته شود.

می نوت ۱۰ در بخش پشتی خود ۵ دوربین با کارکرد مختلف دارد که تا کنون هیچ گوشی هوشمندی نتوانسته چنین دوربین‌هایی در خود جای دهد! یک دوربین فوق عریض، دو دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ و ۵ برابری و یک دوربین ماکرو برای عکاسی از فواصل نزدیک که به ادعای شیائومی، می‌تواند روی سوژه‌هایی که در فاصله ۲ سانتی‌متری قرار دارند نیز فوکوس کند و از این حیث اولین و برترین گوشی دنیاست!

در طرف دیگر، گلکسی نوت ۱۰ پلاس از گشودگی دیافراگم متغیر استفاده می‌کند. قابلیتی که تنها گوشی‌های سامسونگ به آن مجهز هستند. بنابراین در محیط‌هایی که شرایط نوری مساعد است، روی f/2.4 قرار می‌گیرد تا تصاویری شارپ و با کیفیت ثبت کند. اگر هم شرایط به گونه‌ای است که به جذب نور بیشتر نیاز باشد، روی f/1.5 قرار می‌گیرد. اما خب باز هم نمی‌تواند به اندازه دوربین قدرتمند شیائومی در جذب نور، خوب عمل کند.

دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری و یک دوربین فوق عریض، به علاوه یک حسگر عمق میدان، مجموعه دوربین‌های گلکسی نوت ۱۰ پلاس را تشکیل می‌دهند که خب در اکثر پرچم‌داران نیز شاهد استفاده از همین تعداد دوربین هستیم.

در مقایسه دوربین این دو محصول، تنها تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی لحاظ می‌شوند تا تاثیر استفاده از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را در گوشی‌های هوشمند متوجه شویم.

مقایسه دوربین در نور روز

در تصویر زیر، اگر اشباع و شارپ بودن تصویر را که گوشی‌های سامسونگ معمولا آن را به بهترین نحو ممکن انجام می‌دهند کنار بگذاریم و تصویر را بزرگ‌نمایی کنیم، می‌بینیم که الگوهای نقطه‌‌ای روی پرده بالکن‌ها به خوبی در گوشی می نوت ۱۰ تفکیک شده است. در طرف مقابل اما وضوح تصویر پایین دوربین ۱۲ مگاپیکسلی سامسونگ به کمک سبک خاص عکاسی سامسونگ که در بالا به آن اشاره کردیم، باعث نمایش یک الگوی ساختگی شده. (به ترتیب از چپ به راست، پیکسل ۴XL، می نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در واقع هیچ دوربین ۱۲ مگاپیکسلی نمی‌تواند این تصویر را به خوبی ثبت کند. برای مثال، تصویر سمت چپ که توسط دوربین گوشی گوگل پیکسل ۴XL ثبت شده، نقش و نگار خاصی هم به پرده‌ها افزوده. رنگ‌بندی غیر واقعی یا الگوهای غیر واقعی بسته به سلیقه افراد دارد، اما بدون شک، شیائومی می نوت ۱۰ با وضوح تصویر بسیار بالای خود، بهترین تصویر را ثبت کرده. مخصوصا اگر با بزرگ‌نمایی به تصاویر نگاه کنید.

با نگاهی به تصویر زیر، می‌بینیم که جزئیات بیشتری هم در تصویر ثبت شده توسط می نوت ۱۰ وجود دارد. خصوصا در نمایش خطوط نماهای بین پنجره و همچنین جزئیات بالا در انعکاس شاخه درخت روی پنجره. برای درک بیشتر قدرت این سنسور، به تصویر زیر که نمونه بزرگ‌نمایی شده بالاست نگاه بیندازید.

حال نگاهی می‌اندازیم به تصویری با جزئیات بیشتر. در این تصویر اگرچه کیفیت و جزئیات در می نوت ۱۰ بیشتر است، اما گویی دوربین این گوشی کمی روی تصاویر حاشیه بنفش می‌اندازد که خب شاید از ضعف لنز باشد. با این اوصاف جزئیات همچنان بالاست و در گلکسی نوت ۱۰ اما به دلیل پردازش بیشتر تصاویر، همچنان شفافیت و درخشندگی تنها چیزی است که بیشتر به چشم می‌آید. همچنین نمایش رنگ بوته‌ها در این گوشی کمی غیر طبیعی است و خب به این مسئله نیز اشاره داشتیم که این موارد در گوشی‌های سامسونگ طبیعی هستند. اما می نوت ۱۰ تصاویری نزدیک‌تر به واقعیت ثبت کرد.

به طور کلی، اگرچه می نوت ۱۰ تصاویر بسیار با کیفیتی را ثبت می‌کند، اما بهتر بود اگر شیائومی پردازش بعد تصویربرداری این گوشی توانمند را نیز بهبود می‌بخشید تا اندکی شفافیت و اشباع‌ شدن تصویر بهبود پیدا می‌کرد. قابلیتی که اگر به صورت کنترل شده در این گوشی پیاده سازی می‌شد، می‌توانست در کنار عکس‌های فوق‌العاده با کیفیت، زیبایی را نیز چاشنی آن‌ها کند.

برای تفهیم بهتر این موضوع، می‌توانید پردازش بیشتر تصاویر در گلکسی نوت ۱۰ پلاس را در زیر مشاهده کنید. جایی که تصویر ثبت شده توسط این گوشی به وضوح شفافیت و درخشندگی بیشتری دارد. البته این مسئله‌ای نیست که هدف مقایسه باشد. با این اوصاف می‌توان آن را فاکتور مهمی در نظر گرفت. (سمت چپ می نوت ۱۰، سمت راست گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

مرکز بالش در می نوت ۱۰ جزئیات بیشتری را ثبت کرده و خب این طبیعی است. اما با نزدیک‌تر کردن سوژه‌ای که مثل بالش صاف و مسطح نباشد، می‌بینیم که عمق میدان کمتر در می نوت ۱۰ باعث می‌شود قسمت کناری تصاویر، به اصطلاح نرم‌تر از قسمت مرکزی شوند. در طرف مقابل، گلکسی نوت ۱۰ پلاس با اندازه دیافراگم ثابت f/2.4 و سنسور کوچک‌تر، سوژه‌های بیشتری را در محدوده فوکوس خود داشته.

اما خب نکته‌ای هم در این تصاویر وجود دارد و آن هم توانایی بسیار خوب می نوت ۱۰ در محو کردن پس زمینه است. هرچند بیش از حد این اتفاق افتاده! محو کردن نماینده شیائومی در این تصویر به قدری خوب بوده که هیچ شانسی برای گلکسی نوت ۱۰ پلاس در این بخش باقی نمی‌ماند‍! اما خب بهتر است یادآور شویم که نماینده سامسونگ در تصویر بالا (با کلیک روی آن می‌توانید تصویر با کیفیت اصلی را مشاهده کنید)، تمام بالش را با جزئیات خوب به تصویر کشید ولی می نوت ۱۰ به علت فوکوس زیاد، تنها قسمت مرکزی بالش را با جزئیات بالا و حتی بیشتر از گلکسی نوت ۱۰ ثبت کرد.

نمونه دیگری هم برای درک بهتر تاثیر کم و زیاد بودن عمق میدان وجود دارد. در این تصویر،‌ فوکوس به صورت دستی در مرکز تصویر و روی بالش آبی رنگ انجام شده. همانطور که می‌بینید، تنها بخش کوچکی از این بالش در شیائومی می نوت ۱۰ فوکوس شده و بالش قرمز رنگ کمی تار ثبت شد. عکس پس زمینه هم که به طور کامل خارج از میدان فوکوس بوده و کاملا تار است.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس اما حداقل کل بالش آبی را در محدوده فوکوس نگه داشت و بالش قرمز رنگ نیز به مقدار قابل قبولی با جزئیات بالا ثبت شده. البته منظور از جزئیات بالا این نیست که می نوت ۱۰ در ثبت جزئیات بد عمل کرده. صرفا به این خاطر که فوکوس آن محدوده کمتری را پوشش می‌دهد، باقی سوژه‌ها به کیفیت و شفافیت قسمت فوکوس شده ثبت نشده‌اند. با نگاهی به تصویر بزرگ‌نمایی شده زیر، بهتر می‌توانید این موضوع را متوجه شوید.

سوای این تصاویر، وقتی مشغول عکاسی در بیرون از خانه هستید، مسلما سوژه‌های بیشتر، در فواصل مختلف در محدوده فوکوس دوربین قرار می‌گیرند. در اینجاست که گلکسی نوت ۱۰ پلاس به لطف گشودگی دیافراگم کمتر و سنسور کوچک‌تر که ابتدا نقاط ضعف آن محسوب می‌شد، می‌تواند خودی نشان دهد.

در تصویر پایین، فوکوس به صورت دستی روی صدف این حلزون انجام شده. در حالی که بوته‌های کناری در گلکسی نوت ۱۰ پلاس در محدوده فوکوس قرار می‌گیرند، اما می نوت ۱۰ آن‌ها را کمی تار کرد. تفاوت رنگ و شفافیت تصویر هم به وضوح مشخص است که دلیل آن را پیشتر توضیح دادیم. به طور کلی، جزئیات تصویر در می نوت ۱۰ به وضوح بیشتر از گلکسی نوت ۱۰ پلاس است و با بزرگنمایی روی سوژه‌های اطراف می‌توانید این موضوع را متوجه شوید. (سمت چپ می نوت ۱۰، سمت راست گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

مقایسه تصاویر در نور کم

روی کاغذ، شیائومی می نوت ۱۰ با در اختیار داشتن لنز روشن‌تر و سنسور بزرگ‌تر باید در نور شب عکس‌های بهتری را به ثبت برساند. علی‌رغم اینکه نوت ۱۰ پلاس گشودگی دیافراگم بیشتری دارد، اما سنسور کوچک آن عملکرد این محصول را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

نتیجه‌ای که بعد از مقایسه این دو گوشی در نور شب بدست آمد، تاثیر زیاد پردازش تصویر روی کیفیت عکس‌ها را به وضوح ثابت کرد. خصوصا هنگامی که بحث به محدوده دینامیکی می‌رسد. جایی که نماینده سامسونگ علی‌رغم مشخصات پایینش، توانایی بیشتری از خود نشان داد. اینطور نیست که بخواهیم عملکرد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را زیر سوال ببریم! اما قطعا می‌توان گفت شیائومی نتوانسته هماهنگی خوبی بین نرم‌افزار و سخت‌افزار ایجاد کند. مسئله‌ای که باعث شد پتانسیل واقعی این دوربین فوق‌العاده قدرتمند استفاده نشود. تصاویر زیر در حالت عادی و بدون فعال بودن حالت شب ثبت شده.

با این اوصاف، با بزرگ‌نمایی روی نقاط روشن می‌توانید به خوبی ببینید که جزئیات در می نوت ۱۰ همچنان بهتر به نمایش گذاشته شده‌اند. یک بار دیگر برای دیدن کیفیت بالای می نوت ۱۰، کافی است نمونه بزرگ‌نمایی شده زیر را تماشا کنید. پنجره روشن وسط در این حالت با تمام جزئیاتش به تصویر کشیده شد. اما در گلکسی نوت ۱۰ چنین ظرافت و دقتی را شاهد نیستیم. البته این مسئله تنها به نقطه روشن محدود نمی‌شود و می‌توانید با بزرگ‌نمایی روی نقاط دیگر هم متوجه آن شوید.

علاوه بر این، شیائومی در حذف نویز تصویر نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد که البته آن را (بار دیگر) تا حد زیادی مدیون سنسور غول پیکر خود است! در حالی که گلکسی نوت ۱۰ به خودیه خود تصاویر بسیار خوب و بدون نویزی را ثبت کرد، اما با مشاهده تصویر ثبت شده توسط می نوت ۱۰، می‌بینیم که هم نویز کمتری وجود دارد و هم تصویر با جزئیات بالاتری به ثبت رسیده.

اما با فعال کردن حالت شب، تصاویر شیائومی کمی نرم‌تر می‌شوند. با این حال در نقاط روشن عملکرد خوب خود را حفظ می‌کند. می‌توان گفت محدوده دینامیکی در این حالت تقریبا برابر با گلکسی نوت ۱۰ پلاس است اما خب نباید همان جزئیات بالا را که در حالت پیش‌فرض به ثبت رسید در حالت شب هم انتظار داشت.

در تصویر زیر می‌توانید نمونه بزرگ‌نمایی شده از همان نقطه مشابه در بالا را مشاهده کنید.

در تصاویر زیر هم که در حالت شب ثبت شده‌اند، وضعیت مشابهی را شاهد هستیم. نقاط روشن، روشن‌تر شده‌اند اما همچنان در حالت معمولی، جزئیات بیشتری ثبت شده بودند. محدوده دینامیکی هم در حالت شب، دقیقا مشابه قبل بوده و تغییر زیادی در آن ایجاد نشد. دو تصویر زیر در حالت پیش‌فرض به ثبت رسیده‌اند.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس همچنین در حالت پیش‌فرض، تابلوهای نئون را خواناتر به تصویر کشید. البته نوت ۱۰ پلاس در نور شب و در حالت پیش‌فرض، کل نوشته‌ها را خواناتر ثبت کرد.

در حالت شب اما اوضاع کمی متفاوت شد. می نوت ۱۰ تابلوهای نئون را به زیبایی هرچه تمام به تصویر کشید و این بار می‌توان گفت نوشته‌ها در می نوت ۱۰ خواناتر و زیباتر به تصویر کشیده‌ شده‌اند.

در تصویر بزرگ‌نمایی شده زیر می‌توانید نوشته‌ها را روی تابلوی نئون با یکدیگر مقایسه کنید.

در نقاط تاریک هم عملکرد شیائومی می نوت ۱۰ بسیار تحسین‌برانگیز بود. تصاویر با جزئیات بالا و با حداقل نویز به ثبت رسیدند. اگرچه محدوده دینامیکی در نقاط روشن آنچنان خوب نبود، اما باز هم سایه‌ها با کیفیت و وضوح قابل قبولی به تصویر کشیده شدند. گلکسی نوت ۱۰ پلاس صرفا در به تصویر کشیدن نقاط روشن عملکرد بسیار خوبی دارد. در غیر این صورت، در همه تصاویر می نوت ۱۰ است که با کیفیت‌تر و با نویز کمتری عکاسی می‌کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، سنسور بزرگ‌تر می نوت ۱۰، این گوشی را در عکاسی در نور شب نیز به یک محصول خارق‌العاده تبدیل کرده که می‌تواند پا به پای پرچم‌داران پیش برود. حسرت بزرگ دارندگان این گوشی، عدم استفاده از پتانسیل بالای این دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی توسط نرم‌افزار خواهد بود!

نتیجه‌گیری

برنده این مقایسه قطعا می نوت ۱۰ است. برتری این گوشی در وضوح تصویر تنها روی کاغذ نبود و در عمل نیز خود را نشان داد. مخصوصا هنگامی که تصاویر را از نزدیک می‌بینیم. کاهش نویز تصاویر چه در نور روز و چه در شب، محو کردن خارق‌العاده تصاویر پس زمینه که به لطف سنسور بزرگ آن به صورت خودکار نیز به خوبی انجام می‌شود، بدون اینکه به پردازش عکس‌ها در حالت پرتره نیاز باشد، از نقاط قوت دوربین این محصول هستند. تنها نکته منفی در مورد این دوربین، عدم اختیار کاربر در کنترل عمق میدان است که در شرایط خاص می‌تواند مشکل ساز شود و همچنین عدم استفاده از پتانسیل بالای دوربین!

راه حل مشکل می نوت اما درون دوربین‌های قدرتمند گلکسی نوت ۱۰ پلاس قرار دارد؛ گشودگی دیافراگم متغیر! از برتری‌های نماینده سامسونگ به می نوت ۱۰ که البته اندک هستند می‌توان به ثبت تصاویر زیباتر و اندازه متغیر دیافراگم اشاره کرد. بنابراین، با هدف اشتراک گذاری تصاویر در رسانه‌های اجتماعی، که تصاویر زیباتر مد نظر هستند، گلکسی نوت ۱۰ پلاس دست برتر را خواهد داشت. چرا که سامسونگ به خوبی توانست با نرم‌افزار، کیفیت تصاویر خود را افزایش داده و آن‌ها را زیباتر جلوه دهد.

بنابراین، سوال ابتدای ما همچنان باقی است؛ آیا واقعا به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی نیاز است؟ شاید متوجه آن نشویم؛ اما قطعا به آن نیاز داریم! نه فقط به خاطر وضوح تصویر بیشتر بلکه به خاطر امکان افزایش توانایی‌های پردازشی و عکاسی محاسباتی که این لنز‌های بزرگ آن را به ارمغان می‌آورند. البته سامسونگ با عرضه گلکسی اس ۲۰ اولترا و بکار بردن تمام فناوری‌های خود در آن از جمله اندازه متغیر دیافراگم و همچنین فناوری Bayer 9-to-1، می‌تواند تا مدتی در صدر برترین دوربین‌ گوشی‌های هوشمند قرار گیرد!

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala