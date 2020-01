بر اساس یک گزارش جدید، همانطور که انتظار داشتیم گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، حداقل مدل ۵G آن‌ها، بسیار گران‌قیمت خواهند بود. این اطلاعات توسط یکی از افشاگران مشهور به نام Max Weinbach منتشر شده که بسیاری از اطلاعات لو رفته از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ به این فرد برمی‌گردد. گفته می‌شود مدل ۴G این گوشی‌ها حدود ۱۰۰ یورو ارزان‌تر هستند.

در ضمن محدوده قیمت مطرح شده مربوط به عدم قطعیت این اطلاعات است و ارتباطی با مدل‌های مبتنی بر حافظه داخلی و رم بیشتر و کمتر ندارد. ظاهرا مدل پایه این گوشی‌ها قرار است با چنین قیمت‌هایی عرضه شوند.

نام گوشی قیمت احتمالی مدل ۵G گلکسی اس ۲۰ ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو مدل ۵G گلکسی اس ۲۰ پلاس ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ یورو مدل ۵G گلکسی اس ۲۰ اولترا ۱۳۰۰ یورو گلکسی Z Flip 1400 یورو

برای مقایسه باید به قیمت گوشی‌های گلکسی S10e، اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس اشاره کنیم که به ترتیب با قیمت پایه ۷۵۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ یورو روانه‌ی بازار شدند. گفته می‌شود این گوشی‌ها در تاریخ ۱۳ مارس، حدود یک ماه بعد از برگزاری مراسم رونمایی، در بازار اروپا عرضه خواهند شد.

در مورد قیمت‌های مربوط به بازار آمریکا هم باید طبق معمول انتظار قیمت‌های پایین‌تری را داشته باشیم. این افشاگر تخمین می‌زند گلکسی اس ۲۰ با قیمت ۸۵۰ دلار، اس ۲۰ پلاس با قیمت ۹۵۰ دلار و مدل اولترا با قیمت ۱۲۰۰ دلار به دست کاربران آمریکایی خواهد رسید. همانطور که اعلام کردیم، این تخمین‌ها و اطلاعات مربوط به مدل‌های ۵G این گوشی‌ها است.

بدون شک مدل اولترا، جذاب‌ترین عضو خانواده گلکسی‌ اس ۲۰ محسوب می‌شود که از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، زوم اپتیکال ۱۰ برابری و زوم هیبریدی ۳۰ برابری بهره می‌برد.

این افشاگر، همچنین به قیمت گوشی گلکسی Z Flip هم اشاره کرده که ظاهرا با قیمت ۱۴۰۰ یورو عرضه می‌شود؛ یعنی فقط ۱۰۰ یورو گران‌تر از مدل ۵G گلکسی اس ۲۰. این در حالی است که سال گذشته گلکسی فولد با قیمت حدودا ۲۰۰۰ یورویی روانه‌ی بازار شد. البته باید بگوییم که گلکسی Z Flip ظاهرا از سخت‌افزارهای قدیمی مانند تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

