گاردین: ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۸ گوشی جف بزوس را هک کرده است

طبق گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، جف بزوس قربانی یک عملیات هک از طریق واتس‌اپ شده که ظاهرا در این رابطه، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دست داشته است. این نفوذ در اوایل مه ۲۰۱۸ صورت گرفته؛ زمانی که بزوس یک پیام از طرف اکانت واتس‌اپ محمد بن سلمان دریافت کرده است. این پیام حاوی یک فایل ویدیویی بوده که سپس مشخص شده که یک بدافزار را پنهان کرده است و موفق شده مقادیر قابل توجهی از داده‌های گوشی جف بزوس را از این گجت خارج کند. البته در حال حاضر، برخی از جزییات مهم این پرونده هنوز فاش نشده است.

به عنوان مثال، گاردین نتوانسته افرادی که این بررسی را انجام داده‌اند، شناسایی کند. اگرچه بر اساس این گزارش، مقادیر زیادی از داده‌ها از گوشی مدیرعامل آمازون خارج شده‌اند، ولی معلوم نیست این داده‌ها شامل چه اطلاعاتی بوده است. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا خود ولیعهد عربستان شخصا در این ماجرا دخیل بوده یا صرفا از اکانت واتس‌اپ او سوء استفاده شده است.

باید خاطرنشان کنیم که حدود ۵ ماه بعد از این هک، جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، توسط ماموران عربستانی در استانبول به قتل رسید. روزنامه واشنگتن پست تحت تملک جف بزوس قرار دارد. همچنین چند ماه بعد از این موضوع، برخی از عکس‌های خصوصی بزوس در روزنامه National Enquirer به چاپ رسیدند.

ولیعهد عربستان علاقه زیادی به مدیران شرکت‌های تکنولوژی مشهور دارد و طبق گزارش گاردین، قبل از این هک این دو نفر با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند. اما در نهایت قتل آقای خاشقجی و این هک باعث شده که ارتباط بین این دو فرد رو به وخامت برود. با وجود اینکه این گزارش گاردین اطلاعات جدیدی را در مورد پروژه هک گوشی جف بزوس فاش کرده است، اما از مدت‌ها قبل هم موضوع دخالت عربستان در این پرونده مطرح شده بود. به‌عنوان مثال، رییس تیم امنیتی جف بزوس در یادداشتی که در مارس ۲۰۱۹ برای روزنامه Daily Beast ارسال کرده، گفته که آن‌ها با قاطعیت زیادی می‌توانند بگویند که سعودی‌ها به گوشی آقای جف بزوس دسترسی پیدا کرده‌اند و اطلاعات خصوصی او را به سرقت برده‌اند.

