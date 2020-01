با کمپانی BBK آشنا شوید؛ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان

به غیر از برندهای مشهوری مانند اپل و سامسونگ، در بازار گوشی‌های هوشمند می‌تواند به چندین شرکت مشهور اشاره کرد. هواوی از مدت‌ها قبل توانسته به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان مطرح شود. اما طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده، مجموع سهم بازار گوشی‌های برندهای زیرمجموعه کمپانی BBK بیشتر از هواوی محسوب می‌شود.

BBK یک کمپانی چینی بسیار بزرگ است که چندین برند مشهور در حوزه‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند، پلیرهای Blue-ray و هدفون‌ها زیر نظر این کمپانی مشغول فعالیت هستند. در میان برندهای مربوط به گوشی‌های هوشمند، مطمئنا با نام‌های اوپو، ویوو، ریلمی و وان‌پلاس آشنا هستید.

معرفی کمپانی BBK

BBK Electronics از دهه ۹۰ میلادی در صنایع الکترونیک چین مشغول فعالیت است. «دوان یونگ‌پینگ» (Duan Yongping) در دهه ۹۰ به لطف ساخت کنسول گیمینگ Subor که رقیب نینتندو بود، موفق شد بیش از ۱ میلیارد یوان درآمد کسب کند. او در سال ۱۹۹۵ از این شرکت خارج شد و در عوض کمپانی Bubugao را که بعدها به BBK تبدیل شد، پایه‌گذاری کرد. در حال حاضر، بیش از ۱۷ هزار نفر برای این کمپانی مشغول به کار هستند.

شرکت BBK کار خود را با ساخت DVD پلیر و MP3 پلیر و دیگر لوازم خانگی آغاز کرد که این محصولات با برندهای مختلفی روانه‌ی بازار شدند. در سال ۲۰۰۴، آقای دوان به همراه «تونی چن» (Tony Chen) شرکت اوپو را پایه‌گذاری کرد. اوپو هم در ابتدا در زمینه‌ی پلیرها کار خود را آغاز کرد و سپس وارد حوزه گوشی‌های هوشمند شد.

آشنایی با برندهای زیرمجموعه کمپانی BBK

ویوو در کنار اوپو از جمله مهم‌ترین زیرمجموعه‌های کمپانی BBK محسوب می‌شود. این شرکت توسط دوان و «شن وی» (Shen Wei) در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد. اولین گوشی‌های این شرکت در سال ۲۰۱۱ روانه‌ی بازار شدند و برای جلب توجه کاربران، سلبریتی‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. ویوو طی سال‌های اخیر، به‌عنوان شرکت سازنده گوشی‌های مقرون به صرفه جذاب شهرت پیدا کرده ولی به‌لطف گوشی‌های نوآورانه‌ای مانند سری Apex و Nex هم توانسته سروصدای زیادی راه بیندازد.

ریلمی برند دیگری است که عمر زیادی ندارد و از اوپو جدا شده است. البته سابقه این برند به سال ۲۰۱۰ برمی‌گردد که در چین به‌عنوان Oppo Real پدیدار شد. اما در سال ۲۰۱۸، برند ریلمی فعلی به وجود آمد و با عرضه گوشی‌های جذاب مبتنی بر قیمت‌های مناسب، در بازار کشورهایی مانند هند مورد توجه گسترده کاربران قرار گرفته است.

در این بین نباید برند مهم وان‌پلاس را از قلم بیندازیم که در سال ۲۰۱۳ توسط «پیت لاو» (Pete Lau)، نائب رییس سابق اوپو و «کارل پی» (Carl Pei)، هم‌بنیان‌گذار اوپو، تاسیس شد. اگرچه وان‌پلاس شناخته‌شده‌ترین برند BBK محسوب می‌شود، ولی همچنان زیر نظر اوپو فعالیت می‌کند. برخلاف اوپو و ویوو که مانند برندهای سنتی بیشتر بر فروش آفلاین متمرکز هستند، وان‌پلاس و ریلمی متکی بر فروش آنلاین هستند و روی هم رفته وان‌پلاس شناخته‌شده‌ترین برند BBK در بازار اروپا و آمریکا محسوب می‌شود.

وضعیت برندهای BBK در بازار جهانی

در کل، در زمینه گوشی‌های هوشمند شرکت BBK یک غول بسیار قدرتمند است ولی بسیاری از کاربران حتی نام آن را هم نشنیده‌اند. اوپو و ویوو نه‌تنها در بازار چین حضور گسترده‌ای دارند، بلکه در کشورهای مختلف هم توانسته‌اند میلیون‌ها محصول خود را به فروش برسانند. وان‌پلاس و ریلمی هم برندهایی هستند که توانسته‌اند در کشورهای مختلف حضور موفقی داشته باشند.

در چین، اوپو و ویوو حضور گسترده‌ای دارند و درصد زیادی از سهم بازار را از آن خود کرده‌اند. طبق آمار منتشر شده توسط شرکت CounterPoint، طی سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۱۹، گوشی‌های ساخت برندهای BBK از لحاظ سهم بازار جهانی در مقام دوم قرار گرفته‌اند. اما اگر آمار مربوط به برندهای BBK به طور جداگانه در نظر گرفته شود، با اطلاعات آشنایی روبرو می‌شویم و می‌بینیم که همچنان سامسونگ، هواوی و اپل بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شوند. در میان برندهای این شرکت، اوپو همچنان بزرگ‌ترین زیرمجموعه به حساب می‌آید و به تنهایی بعد از اپل در رتبه چهارم قرار گرفته است.

طی چند سال گذشته، بازارهای مهمی مانند چین و هند رشد بسیار زیادی داشته‌اند و در این میان برندهای چینی به‌لطف گوشی‌های باکیفیت ارزان‌قیمت مورد توجه میلیون‌ها کاربر قرار گرفته‌اند. شیائومی که در بازار هند در رتبه اول بازار قرار دارد، حالا از جانب کمپانی BBK به صورت گسترده تحت فشار قرار گرفته است. در این میان، برندهای مهم اپل و سامسونگ برای رشد در این بازارها با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

روی هم رفته، در برآوردهای مربوط به بازار موبایل شاهد رقابت شانه به شانه هواوی و شرکت BBK هستیم و هر دو آن‌ها فاصله چندان زیادی با رتبه اول این بازار یعنی سامسونگ ندارند. باید ببینیم در سال ۲۰۲۰ آیا هرکدام از آن‌ها می‌توانند سامسونگ را پشت سر بگذارند یا نه.

آینده پیش رو

کمپانی BBK تنها به تسلط بر بازار چین راضی نیست و در آینده نزدیک قصد دارد با کنار زدن شیائومی در هند، رتبه اول این بازار را از آن خود کند. در همین بین، برندهای وان‌پلاس و ریلمی هم قرار است روانه‌ی کشورهای بیشتری شوند. این شرکت با تاسیس برندهای مختلف که هرکدام از آن‌ها رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند، موفق شده محصولات مناسب انواع سلیقه‌ها را تولید کند. این رویکرد هوشمندانه تا اینجا در کشورهایی مانند چین و هند بسیار موفقیت‌آمیز بوده و در ادامه قرار است این گوشی‌ها به صورت گسترده در بازارهای مهمی مانند کشورهایی اروپایی عرضه شوند.

بیشتر بخوانید: با گوشی‌های «دست کم گرفته شده» سال ۲۰۱۹ آشنا شوید

منبع: Android Authority

The post با کمپانی BBK آشنا شوید؛ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala