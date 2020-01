در جدیدترین اخبار مربوط به سخت‌افزار کامپیوتر، شاهد انتشار مشخصات دو کارت گرافیک فوق‌العاده از انویدیا (RTX 3070 و RTX 3080) هستیم که حداقل روی کاغذ بسیار قدرتمند به نظر می‌رسند!

چند روزی است که مشخصات دو کارت گرافیک انویدیا در وب‌سایت‌های متعدد منتشر می‌شود و اینطور که به نظر می‌رسد، انویدیا قرار نیست همانند اینتل قافله را به AMD ببازد! در اطلاعاتی که منتشر شده، مشخضات دو کارت گرافیک با نام‌های Geforce RTX 3070 و Geforce RTX 3080 به چشم می‌خورد.

انویدیا در حال حاضر گرافیک‌های بسیار قدرتمندی در اختیار دارد که در صدر آن‌ها، RTX 2080 Ti قرار می‌گیرد. قابلیت‌های فراوانی که در این گرافیک قرار دارد، تقریبا آن را در بازار پردازنده‌های گرافیکی بی رقیب کرده است. استفاده از معماری Turing در گرافیک‌های خانواده RTX، به آن‌ها در انجام کارها، ۶ برابر قدرت بیشتر به نسبت گرافیک‌های سری پاسکال می‌دهد! همچنین عملکرد آن‌ها در بخش هوش مصنوعی و پشتیبانی از رهگیری پرتو (Ray Tracing) نیز به لطف این معماری پیشرفته، در بالاترین سطح انجام می‌شود.

البته RTX 2080 Ti برای همه کاربران مناسب نیست، چراکه با قیمت سرسام‌ آور ۱۱۹۹ دلار در حال فروش در بازارهای جهانی است! با این اوصاف گرافیک‌های بسیار خوب از جمله RTX 2070، RTX 2060 و نسخه‌های Super آن‌ها نیز در دسترس قرار دارد که در انجام بازی‌های روز با کیفیت بالا، کاربران را ناامید نخواهند کرد.

اما به گزارش TweakTown، دو کارت گرافیک جدید انویدیا که بر اساس معماری Ampere طراحی شده‌اند شامل چیپ‌های GA103 و GA104 می‌شوند که به ترتیب در کارت‌های RTX 2080 و RTX 2070 مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته اشاره‌ای به چیپ GA102 نیز شد که خب مشخص نیست در چه گرافیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تنها می‌توان گفت به طور حتم یک گرافیک قدرتمند‌تر از کارت‌های یاد شده قرار است از چنین چیپی استفاده کند که احتمالا RTX 3080 Ti خواهد بود.

از نظر بسیاری‌ها، این گرافیک‌های قدرتمند، تمام محصولات فعلی را چه از شرکت AMD و چه از شرکت انویدیا پشت سر خواهند گذاشت! برخی‌ها نیز امیدوارند این محصولات قبل از عرضه بازی‌های بزرگی چون Cyberpunk 2077 راهی بازار شوند تا بتوانند هرچه زودتر آن‌ها را امتحان کنند! برخی دیگر هم منتظر مشخص شدن قیمت آن‌ها هستند که خب هنوز هیچ اشاره‌ای به آن نشده و بعید هم به نظر می‌رسد قیمت کمی را شاهد باشیم! شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل این گرافیک‌ها را در مقایسه با گرافیک‌های قدرتمند نسل حاضر مشاهده کنید.

نام محصول Geforce RTX 2070 Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080 Ti Geforce RTX 3070 Geforce RTX 3080 معماری کارت گرافیک Turing TU106 Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA104 Ampere GA103 لیتوگرافی ۱۲ نانومتر FinFET 12 نانومتر FinFET 12 نانومتر FinFET 7 نانومتر (احتمالا) FinFET 7 نانومتر (احتمالا) FinFET سازنده چیپ TSMC TSMC TSMC TSMC TSMC تعداد پردازنده جریانی ۳۶ ۴۸ ۷۲ ۴۸ ۶۰ هسته CUDA 2304 3072 4608 3072 3840 حافظه گرافیک ۸ گیگابایت GDDR6 8 گیگابایت GDDR6 11 گیگابایت GDDR6 8 یا ۱۶ گیگابایت GDDR6 10 یا ۲۰ گیگابایت GDDR6 رابط ۲۵۶ بیت ۲۵۶ بیت ۳۲۰ بیت ۲۵۶ بیت ۳۲۰ بیت فرکانس حافظه ۱۴ گیگابیت بر ثانیه ۱۴ گیگابیت بر ثانیه ۱۴ گیگابیت بر ثانیه احتمالا ۱۶ گیگابیت بر ثانیه احتمالا ۱۶ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند حافظه ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه ۶۴۰ گیگابایت بر ثانیه ۵۱۲ گیگابایت بر ثانیه ۶۴۰ گیگابایت بر ثانیه تاریخ معرفی ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰

فعلا فقط مشخصات احتمالی این محصول را در اختیار داریم که نشان دهنده یک جهش بزرگ در دنیای کامپیوترهای خانگی است. انتظار می‌رود این دو کارت گرافیک انویدیا (به طور کلی معماری Ampere) از نظر عملکرد، ۵۰ درصد بهتر از نسل قبل خود (Turing) ظاهر شوند، در حالی که مصرف انرژی آن‌ها نیز نصف گرافیک‌های مبتنی بر معماری Turing است! پیشرفت عظیمی که در طول تاریخ انویدیا کمتر اتفاق افتاده و شاید بی سابقه بوده باشد! مخصوصا اینکه در مدت زمان کوتاهی به نسبت گرافیک‌های RTX سری ۲۰ قرار است شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم. انویدیا با عرضه چنین کارت گرافیک‌هایی، احتمالا خط بطلانی می‌کشد به باور همه کسانی که گمان می‌کردند کنسول‌های نسل ۹ قرار است از نظر قدرت گرافیکی به کامپیوترهای دسکتاپ نزدیک‌تر شوند! انتظار می‌رود عرضه این کارت گرافیک‌های جدید، انجام بازی‌ها را در وضوح ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه محقق سازند!

نرم‌افزارها روز به روز در حال پیشرفته‌تر شدن هستند و چون بازی نیز نوعی نرم‌افزار است، از این قاعده مستثنی نیست! بنابراین شرکت‌های سازنده کارت‌های گرافیک باید پیوسته در حال ارائه بروزرسانی برای محصولات خود باشند و یا با فاصله کمتری، محصولات جدید خود را راهی بازار کنند تا همیشه بتوانند یک قدم از بازی‌ها جلوتر باشند.

پیشرفت عجیب و سریع AMD هم توفیقی اجباری برای شرکت‌هایی نظیر اینتل و انویدیا شد تا این دو شرکت با خطر از دست دادن سهم خود در بازار فروش پردازنده و گرافیک، هم تغییری در سیاست‌ قیمت‌گذاری خود اعمال کنند و هم محصولات قدرتمندتری را روانه بازار کنند. چرا که یک لحظه غفلت از آن‌ها ممکن است AMD را نسل‌ها پیش بیاندازد. دقیقا مشابه چیزی که برای اینتل اتفاق افتاد و اکنون در حالی که این شرکت بزرگ در حال ساخت پردازنده‌های ۱۰ نانومتری است، AMD در حال کار روی پردازنده‌های ۵ نانومتری است و پردازنده‌های ۷ نانومتری این شرکت با قیمت فوق‌العاده و عملکردی حیرت‌انگیز، در حال حاضر در اکثر بازارها، محصولات اینتل را پشت سر گذاشتند.

نظر شما در رابطه با دو کارت گرافیک انویدیا و مشخصات آن‌ها چیست؟ آیا AMD می‌تواند انویدیا را همانند اینتل پشت سر بگذارد؟

