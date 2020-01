به احتمال زیاد در رویداد MWC پیش رو که اواخر ماه فوریه نیز بر‌گزار می‌شود، شاهد معرفی گوشی جدید سونی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت پر سرعت ۵G خواهیم بود.

اطلاعات بیشتر در مورد این محصول جدید فعلا به صورت قطعی اعلام نشد! در واقع هنوز نام این گوشی نیز مشخص نشده و خب نمی‌دانیم قرار است با محصولی تحت عنوان سونی اکسپریا ۱.۱ مواجه شویم یا اکسپریا ۰ و اکسپریا ۳ (یا هر چیز دیگر)! اما به احتمال زیاد این گوشی در دسته پرچم‌داران قرار دارد که خب این یعنی باید از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و مودم X55 کوالکام در آن استفاده شود. مودمی که قابلیت پشتیبانی از اینترنت پر سرعت ۵G را به گوشی‌ها می‌دهد.

در بخش دوربین نیز شاهد مجموعه‌ای ۴ گانه خواهیم بود که دوربین مدت پرواز (ToF) مهمان جدید به حساب می‌آید! دوربین اصلی، یک سنسور به بزرگی ۴۸ یا ۶۴ مگاپیکسل خواهد داشت که در کنار یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو و فوق عریض،‌ مجموعه دوربین‌های گوشی جدید سونی را تشکیل می‌دهند. هنوز مشخص نشده آیا سونی قصد دارد در گوشی مورد انتظار خود از سنسور جدید IMX555 12MP که در گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس استفاده خواهد شد بهره ببرد یا طبق معمول از سنسورهای سفارشی استفاده می‌کند! ظاهرا باید تا آخر فوریه برای پاسخ به این پرسش منتظر بمانیم.

بیشتر بخوانید: سونی به زودی از گوشی جدیدی با برند اکسپریا رونمایی می‌کند

اما نام گوشی دیگری که پیشتر نیز شایعه حضور آن در MWC منتشر شد،‌ سونی اکسپریا ۵ پلاس است! محصولی که طبق انتظار باید از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و مودم ۵G استفاده کند. هرچند اطلاع دقیقی از اندازه نمایشگر اکسپریا ۵ پلاس نداریم، اما انتظار می‌رود این محصول کمی کوچک‌تر نیز باشد! همچنین رندرهایی که از این گوشی منتشر شده، مجددا قرار گیری سنسور اثر انگشت در کلید پاور را نشان می‌دهد!

علاوه‌بر این‌ها، شانس بسیار خوبی وجود دارد که در این رویداد، سونی از گوشی‌های میان‌رده که در این وضعیت بیشتر از هر چیزی به آن‌ نیاز دارد نیز رونمایی کند تا جانشینی برای گوشی‌های اکسپریا ۱۰ باشند. اگر سونی این محصولات را به جدیدترین و قدرتمندترین پردازنده میان‌دره کوالکام یعنی اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز کند، باید شاهد پشتیبانی این میان‌رده‌ها از اینترنت ۵G‌ باشیم که خبر بسیار خوبی خواهد بود.

در این صورت، هم گوشی‌های اکسپریا ۱.۱ (؟) و اکسپریا ۵ پلاس و هم گوشی‌های میان‌رده، با کمی تاخیر به دست کاربران خواهند رسید. انتظار می‌رود پرچم‌دارها در ماه می سال جاری و میان‌رده‌ها نیز در ماه ژوئن برای پیش‌خرید در دسترس قرار گیرند.

در مورد قیمت این محصولات چیزی مشخص نیست. اما بعید به نظر می‌رسد محصولات پرچم‌دار سونی کمتر از ۹۰۰ دلار قیمت‌گذاری شوند. برای میان‌رده‌ها نیز با توجه به مشخصات احتمالی، قیمتی حوالی ۶۰۰-۷۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود!

منبع: gsmarena

The post گوشی جدید سونی با پشتیبانی از اینترنت ۵G در رویداد MWC معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala