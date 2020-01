تولید آیفون ۹ از ماه بعد آغاز خواهد شد؛ معرفی در ماه مارس سال جاری!

طبق گزارشی از وب‌سایت بلومبرگ، اپل تولید گوشی آیفون ۹ را از ماه فوریه (ماه بعد) توسط سه شرکت فاکس‌کان، پگاترون (Pegatron) و وینسترون (Winstron) آغاز کرده و این محصول را در ماه مارس سال جاری معرفی می‌کند.

طبق این گزارش و بسیاری از گزارشاتی که اخیرا منتشر شده، آیفون ۹ محصولی است قدرتمند و جدید در کالبد آیفون ۸ که به گفته برخی‌ها از تاچ آیدی محبوب اپل نیز بهره می‌برد و اندازه نمایشگر آن ۴.۷ اینچ است. همچنین گفته می‌شود این محصول از پردازنده قدرتمند A13 Bionic نیز به عنوان قلب تپنده خود بهره می‌برد.

البته گزارشات در رابطه با آیفون ۹ ضد و نقیض هستند. مثلا پیشتر اشاره شده بود اگرچه آیفون ۹ همان آیفون ۸ با اندکی تغییرات ظاهری است،‌ اما اپل قصد دارد در راستای حذف حاشیه‌ها، فیس‌آیدی را همچنان مورد استفاده قرار دهد و بنابراین باید شاهد گوشی بزرگ‌تری باشیم (۵.۴ اینچ). البته مورد دوم در سال ۲۰۲۰ که حتی گوشی‌های پایین‌رده نیز به حذف حاشیه‌ها روی آوردند، کمی بیشتر با عقل جور در می‌آید. مگر اینکه اپل بخواهد از سنسور درون نمایشگر استفاده کند که چون فعلا کاربران از عملکرد این سنسور رضایت کامل ندارند (یا حداقل دکمه سخت‌افزاری را به آن ترجیح می‌دهند)، شاید از انجام چنین کاری صرف نظر کند!

شایعه حضور آیفون ارزان‌ قیمت از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و برخی‌ها احتمال دادند در سال ۲۰۱۸ بالاخره شاهد معرفی آن خواهیم بود. اواخر ۲۰۱۹ اما بار دیگر شایعه حضور چنین محصولی قوت گرفت تا بالاخره به معرفی جانشین ارزان قیمت آیفون ۷ و آیفون ۸ رسیدیم. هرچند باید این خبر را هم جز حاشیه‌های بسیار محتمل در نظر گرفت!

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala