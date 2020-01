سایت مشهور DxOMark به تازگی نتیجه بررسی دوربین سونی اکسپریا ۵ را منتشر کرده است. این گوشی که سال گذشته در ماه سپتامبر معرفی شد، یک میان‌رده مجهز به دوربین سه‌گانه محسوب می‌شود که هر سه آن‌ها مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی هستند. این گوشی مدتی بعد از گوشی پرچم‌دار اکسپریا ۱ روانه‌ی بازار شد و علی‌رغم مشخصات سخت‌افزاری میان‌رده، از لحاظ دوربین سه‌گانه از همان قطعات به کار رفته در مدل پرچم‌دار استفاده می‌کند.

با وجود اینکه سونی یکی از مهم‌ترین سازندگان سنسورهای دوربین موبایل محسوب می‌شود، اما گوشی‌های این شرکت مدت‌هاست که از لحاظ کیفیت دوربین نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارند. دوربین این گوشی روی هم رفته امتیاز ۹۵ را از سایت DxOMark دریافت کرده که مشخصا، باید به امتیاز ۱۰۱ برای عکاسی و ۸۳ برای ویدیو اشاره کنیم. برای مقایسه باید بگوییم که اکسپریا ۱ در زمینه عکاسی نمره ۹۹ را دریافت کرده و در بخش فیلمبرداری هم موفق به اخذ امتیاز ۸۴ شده است. در کل بر اساس اعلام کارشناسان این سایت، دوربین این دو گوشی از لحاظ کیفیت تقریبا هیچ تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند.

در بخش ضعف‌های دوربین اکسپریا ۵ به محدود بودن گستره دینامیکی اشاره شده است. همچنین ثبت رنگ‌ها هم چندان دقیق نیست و اگرچه در زمینه عکاسی در محیط‌های کم‌نور عملکرد چندان بدی ندارد، اما در نواحی کناری فریم‌های ثبت شده که تیره‌تر هستند، نویز زیادی دیده می‌شود. قابلیت فوکوس خودکار هم در کل عملکرد مناسبی دارد.

یکی از بخش‌هایی که منجر به کاهش نمره کلی دوربین این گوشی شده، کیفیت پایین عکس‌های زوم است که از لحاظ دقت رنگ، فوکوس و ثبت جزییات حرف زیادی برای گفتن ندارد. هنگام فیلمبرداری هم مشکل محدود بودن گستره دینامیکی به‌خوبی احساس می‌شود. اما کارشناسان این سایت از دقیق بودن نوردهی و کنترل نویز ویدیوهای ثبت شده تمجید کرده‌اند.

در نهایت، دوربین این گوشی از لحاظ کیفیت در کنار گوشی‌های گلکسی نوت ۸ و آیفون ۸ پلاس قرار می‌گیرد که برای یک گوشی میان‌رده خبر بدی به حساب نمی‌آید اما برای اکسپریا ۱ پرچم‌دار این رده‌بندی اصلا مناسب نیست. امیدواریم هرچه زودتر سونی در این زمینه دست به کار شود و برای گوشی‌های خود از دوربین‌های بسیار بهتری استفاده کند.

