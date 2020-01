گوشی‌های سری گلکسی A سال گذشته طرفداران زیادی پیدا کردند و در سال ۲۰۲۰ هم قرار است نسل جدید این گوشی‌های جذاب مقرون به صرفه روانه‌ی بازار شود. مدتی قبل، بخشی از مشخصات گوشی‌های گلکسی A31 و گلکسی A41 فاش شد و حالا به لطف سند موجود در کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) می‌توانیم به برخی از مشخصات گوشی گلکسی A11 اشاره کنیم.

طبق این سند FCC، گوشی گلکسی A11 مانند نسل قبلی خود یعنی A10 از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد ولی احتمالا دوام باتری آن بیشتر خواهد بود. زیرا گفته می‌شود قلب تپنده A11 تراشه اسنپ‌دراگون ۶۲۵ یا ۶۲۶ است که نسبت به اگزینوس ۷۸۸۴ انرژی کمتری را مصرف می‌کند.





از دیگر اطلاعات مطرح شده باید به وجود دوربین سه‌گانه اشاره کنیم و این در حالی است که A10 با دوربین واحد معرفی شد و به همین خاطر شاهد ارتقای قابل توجهی خواهیم بود. البته هنوز نمی‌توانیم به مشخصات این دوربین‌ها اشاره کنیم. در نهایت بر اساس سند موردنظر، حسگر اثر انگشت گلکسی A11 در پنل پشتی این گوشی تعبیه شده است. از بین دیگر مشخصات A11 که مدتی قبل در گزارش‌های دیگر آمده، می‌توانیم به ۲ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و رابط کاربری One UI 2.0 مبتنی بر اندروید ۱۰ اشاره کنیم. هنوز معلوم نیست که سامسونگ در چه تاریخی از این گوشی رونمایی می‌کند ولی شاید مانند A10 در ماه مارس این گوشی معرفی شود.

