جدیدترین پرچم‌دار برند آنر یعنی V30 پرو مانند میت ۳۰ پرو از دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. حالا به گفته مدیر بازاریابی آنر، این شرکت برخلاف دیگر رقبا در سال ۲۰۲۰ از دوربین‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی استفاده نخواهد کرد. از آنجایی که افزایش رزولوشن به معنای کاهش اندازه پیکسل‌ها است، این شرکت می‌گوید بزرگ بودن پیکسل‌های سنسور را به رزولوشن بالای آن‌ها ترجیح می‌دهد.

از لحاظ تئوری، هرچقدر پیکسل‌های سنسور بزرگ‌تر باشند، نور بیشتری دریافت می‌کنند و این موضوع منجر به ثبت جزییات بیشتر و کاهش نویز تصاویر می‌شود. اما در این میان، بسیاری از شرکت‌ها به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، ترجیح می‌دهند که از سنسورهای مبتنی بر رزولوشن بالا استفاده کنند و سپس با ترکیب پیکسل‌ها، اندازه آن‌ها را افزایش بدهند.

گوشی‌هایی مانند آیفون ۱۱ پرو و پیکسل ۴ به خوبی نشان می‌دهند که حتی با استفاده از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی هم در شرایط نوری مختلف می‌توان عکس‌های جذابی ثبت کرد. اما باید بگوییم که رزولوشن نسبت به اندازه خود سنسور اهمیت بسیار کمتری دارد. به همین خاطر اگرچه سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی به‌خودی خود نمی‌توانند کیفیت عکس‌ها را متحول کنند، اما به دلیل اندازه‌ی بزرگتری که دارند، می‌توانند مزایای مختلفی به ارمغان بیاورند. اما در نهایت، شرکت‌ها می‌توانند از سنسورهای هم‌اندازه با سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ولی با پیکسل‌های بزرگ‌تر استفاده کنند و در نهایت مزایای مشابهی را برای کاربران ارائه کنند.

