علاوه بر گوشی‌های میان‌رده فعلی سامسونگ که بازار گوشی‌های مقرون به صرفه را قبضه کرده‌اند، محصول جدیدی تحت عنوان گلکسی A41 نیز دیده می‌شود که قرار است با یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، طی ماه‌های آینده روانه بازار شود.

سامسونگ در سال‌های اخیر، به خصوص سال ۲۰۱۹، میان‌رده‌های زیادی را با مشخصات نزدیک به هم از سری A و M روانه بازارهای مختلف کرد. این محصولات در ابتدا به صورت A10، A20، A30 و به همین منوال تا A90 نام گذاری شدند. اما سامسونگ به این تعداد بسنده نکرد و برخی از این مدل‌ها را با پسوند s و حتی یک شماره بالاتر، به صورت A11، A51، A71 و … نیز راهی بازار کرد. (البته به جز گلکسی A51، دو مدل دیگر هنوز رسما وارد بازار نشده‌اند).

یکی از این محصولات جدید، گلکسی A41 است. اگرچه میزان دقیق باتری این محصول به خاطر انتشار عکسی از آن اعلام شده، اما تصویر به قدری واضح نیست که بتوان همه چیز را از آن متوجه شد. با این اوصاف بسیاری از خبرگزاری‌ها، وجود باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را تایید کردند. باتری نه چندان حجیمی که قرار است از شارژر ۱۵ واتی پشتیبانی کند. یعنی درست همانند شارژری که در گلکسی A40 مورد استفاده قرار گرفت.

طبق شایعات، گلکسی A41 قرار است از یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی بهره ببرد. البته یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، تنها دوربین این گوشی نخواهد بود و احتمالا شاهد اضافه شدن سه دوربین دیگر نیز خواهیم بود که یکی از آن‌ها برای عکاسی ماکرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتظار می‌رود گلکسی A41 با سیستم‌عامل اندروید ۱۰ و رابط کاربری One UI 2.0، با ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار شود. هنوز اطلاعات کافی از مشخصات دقیق این محصول نداریم اما به احتمال زیاد در اکثر بخش‌ها تفاوت اندکی با گلکسی A40 خواهد داشت! جهت یادآوری، می‌توانید خلاصه‌ای از مهم‌ترین مشخصات فنی گوشی گلکسی A40 سامسونگ را در زیر مشاهده کنید.

نمایشگر: ۵.۹ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن +Full HD، بریدگی قطره‌ای شکل برای دوربین سلفی

۵.۹ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن +Full HD، بریدگی قطره‌ای شکل برای دوربین سلفی تراشه: اگزینوس ۷۹۰۴ با ۴ گیگابایت رم

اگزینوس ۷۹۰۴ با ۴ گیگابایت رم حافظه: ۶۴ گیگابایت قابل افزایش

۶۴ گیگابایت قابل افزایش دوربین‌ها: دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی + دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی + دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی

دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی + دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی + دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی باتری: ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی

