با توجه به جدیدترین گزارشی که از گوشی مورد انتظار گلکسی اس ۲۰ اولترا سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد فریم دور این محصول از جنس فولاد ضد زنگ خواهد بود!

در حالی که کمتر از یک ماه به معرفی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ زمان باقی مانده و در حال حاضر هم چیزهای زیادی از این محصولات می‌دانیم، اما باز هم خبرهای زیادی از قابلیت‌ها و ویژگی‌های این گوشی‌های قدرتمند می‌شنویم که برایمان تازگی دارند.

Max Weinbach، یکی از افشاگران مشهور که اخیرا در مورد قیمت گوشی‌های سری اس ۲۰ و گوشی تاشو گلکسی Z Flip سامسونگ نیز اطلاعاتی را منتشر کرده بود، ابن بار در حساب کاربری توییتر خود، پیامی بسیار کوتاه در رابطه با جنس فریم بزرگ‌ترین گوشی سری اس ۲۰ سامسونگ منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است.

گلکسی اس ۲۰ اولترا. استیل ضد زنگ.

در حال حاضر، تنها اپل است که از فولاد ضد زنگ به عنوان فریم دور محصولات خود استفاده می‌کند. سه نسل اخیر آیفون‌ها با چنین فریم قدرتمندی روانه بازار شدند که این مسئله هم مقاومت آن‌ها را در برابر خط و خش افزایش داده و هم به طور کلی گوشی را از ضربه‌های احتمالی، بهتر در امان نگه می‌دارد.

بیشتر بخوانید: مشخصات کامل گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ فاش شد

اما از طرفی، فولاد کمی سنگین است. خصوصا اینکه گلکسی اس ۲۰ اولترا قرار است با اندازه نمایشگر ۶۹ اینچ، سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین گوشی سری اس ۲۰ باشد و خب احتمالا باید انتظار داشته باشیم وزن این محصول به حدود ۲۲۱ گرم نیز برسد! برای برخی‌ها این وزن می‌تواند غیر قابل قبول باشد. خصوصا اینکه افرادی که این گوشی را تهیه می‌کنند، مسلما برای آن قاب محافظ نیز خریداری خواهند کرد. بنابراین نباید انتظار داشت این محصول خوش دست یا سبک وزن باشد!

نظر شما در رابطه استفاده از فولاد ضد زنگ به عنوان فریم دور گوشی چیست؟ آیا بهتر نبود سامسونگ در راستای حفظ وزن گوشی بزرگ خود، از فریم دور آلومینیومی با کیفیت‌تر از گذشته استفاده می‌کرد؟

منبع: gsmarena

The post فریم دور گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا از جنس فولاد ضد زنگ خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala