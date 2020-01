چند هفته دیگر در تاریخ ۲۲ بهمن گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ رسما معرفی می‌شوند و حالا به لطف انتشار رندرهای رسمی این گوشی‌ها، با خیال راحت می‌توانیم در مورد جزییات طراحی آن‌ها اظهارنظر کنیم. باید تاکید کنیم که این رندرها مانند موارد قبلی بر اساس فایل‌های CAD خلق نشده‌اند بلکه رندرهای رسمی سامسونگ هستند که یکی از افشاگران به آن‌ها دست یافته است. در کنار این رندرها، جزییات جدیدی در مورد ویژگی‌های سخت‌افزاری و قیمت آن‌ها مطرح شده است.

گلکسی اس ۲۰ و مدل ۵G

در بخش فوقانی این پاراگراف، می‌توانید رندر مربوط به مدل ۴G گلکسی اس ۲۰ را مشاهده کنید. این تصویر شباهت زیادی به رندرهای قبلی دارد ولی ماژول دوربین آن اندکی متفاوت است. در سمت چپ این ماژول، دوربین سه‌گانه توجه را جلب می‌کند که شامل دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی تله‌فوتو و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی است. همچنین می‌توانید فلش LED را هم مشاهده کنید.

این رندرهای رسمی بار دیگر موضوع حذف دکمه بیکسبی را تایید می‌کنند. انتظار می‌رود مدل ۵G این گوشی ظاهر یکسانی داشته باشد ولی از لحاظ سخت‌افزاری تا حدی متفاوت خواهد بود. به گفته این افشاگر، قیمت مدل ۴G از ۸۹۹ یورو آغاز می‌شود و کاربران برای خرید ارزان‌ترین مدل ۵G باید مبلغ ۹۹۹ یورو بپردازند.

گلکسی اس ۲۰ پلاس و مدل ۵G

مدل پلاس اساسا تفاوت چندانی با اس ۲۰ ندارد و در کل مدل بزرگ‌تر آن محسوب می‌شود. همچنین در ماژول دوربین آن ۴ دوربین تعبیه شده که از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF تشکیل شده است. قیمت پایه مدل ۵G این گوشی ۱۰۹۹ یورو است و اگرچه این افشاگر به قیمت پایه مدل ۴G اشاره نکرده، ولی باید انتظار قیمت ۹۹۹ یورو را داشته باشیم.

گلکسی‌ اس ۲۰ اولترا ۵G

برخلاف دو مدل دیگر، گران‌ترین عضو این خانواده قرار نیست مدل ۴G داشته باشد و صرفا همراه با مودم ۵G روانه‌ی بازار خواهد شد. این گوشی جذاب مطمئنا توجهات زیادی را به خود جلب می‌کند. دوربین اصلی این گوشی از رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن هم دوربین‌های تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در ابتدا گفته می‌شد سنسور چهارم از نوع ToF است ولی در این ماژول چنین سنسوری دیده نمی‌شود. در رابطه با دوربین تله‌فوتو هم گفته می‌شود زوم اپتیکال ۱۰ برابری، زوم هیبریدی ۳۰ برابری و زوم دیجیتال ۱۰۰ برابری را به ارمغان می‌آورد. زوم ۱۰۰ برابری آنقدر برای سامسونگ اهمیت دارد که این موضوع را بر روی ماژول دوربین مطرح کرده است.

کاملا مشخص است که کاربران برای بهره‌گیری از چنین امکاناتی باید مبلغ قابل توجهی را بپردازند. طبق اعلام این افشاگر، قیمت گلکسی ۲۰ اولترا ۵G از ۱۳۴۹ یورو (حدود ۱۴۹۰ دلار) آغاز می‌شود. اگر این مبلغ صحت داشته باشد، این رقم بیشترین قیمت پایه گوشی گلکسی اس در تمام تاریخ گوشی‌های این سری محسوب می‌شود.

