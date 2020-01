مدتی قبل در خبرها به این موضوع اشاره شد که گوشی تاشو جدید سامسونگ که به‌صورت عمودی باز و بسته می‌شود، با نام گلکسی Z Flip رونمایی خواهد شد. تا پیش از این، تنها اطلاعات مختصری درباره ظاهر و نحوه تا شدن نمایشگر دستگاه، قیمت ۱۴۰۰ یورویی و شباهت سخت افزاری آن به گلکسی S10e در دسترس بود، اما به تازگی اطلاعاتی درباره نمایشگر، دوربین و سیستم شارژ این دستگاه نیز منتشر شده است.

یکی از افشاگران XDA به نام مکس وین‌بچ، مدعی است گلکسی Z Flip به یک ماژول دوربین دوگانه با سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی مجهز است که یکی از آن‌ها از نوع دوربین‌های عریض و دیگری فوق عریض خواهد بود. همچنین، او اعلام کرد که گوشی تاشو جدید کره‌ای‌ها به یک اسکنر اثر انگشت فیزیکی در لبه دستگاه مجهز است و از سیستم شارژ سریع ۱۵ واتی، شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس (برای شارژ سایر دستگاه‌ها با استفاده از گوشی) پشتیبانی می‌کند.

طبق ادعای این فرد، سامسونگ در این گوشی از نمایشگر Dynamic AMOLED و شیشه فوق باریک توسعه یافته توسط خودش استفاده خواهد کرد. پیش از این در خبرها به استفاده سامسونگ از شیشه فوق باریک برای گوشی‌های تا شونده این شرکت اشاره شده بود، اما اکنون وین‌بچ می‌گوید که این شیشه‌ها در محلی که گوشی بسته می‌شود، تاخوردگی خواهند داشت.

از جمله ویژگی‌های دیگری که به آن اشاره شده، شارژ بی‌سیم معکوس است که می‌توان به کمک آن و با استفاده از گوشی، ساعت هوشمند و یا گلکسی بادز (ایربادهای بی‌سیم سامسونگ) را شارژ کرد. اما علاوه بر دوربین و سیستم شارژ گلکسی Z Flip، اطلاعاتی هم از نمایشگر دوم این دستگاه منتشر شده است.

ظاهرا منابع وین‌بچ به او اطلاع داده‌اند که گلکسی Z Flip به یک نمایشگر ثانویه مجهز است. او ابتدا در توییتی ابعاد این صفحه نمایش را ۰.۱ اینچ اعلام کرده بود، اما مدتی بعد آن را تصحیح کرد و گفت که احتمالا نمایشگر مذکور در حدود یک اینچ خواهد بود. البته این ابعاد نیز بسیار کوچک است و به‌نظر می‌رسد صرفا برای نمایش وضعیت باتری در هنگام شارژ و یا اطلاع از دریافت اعلانات کاربرد داشته باشد و در هنگام بسته بودن گوشی، در ثبت تصاویر سلفی به کمک کاربر بیاید.

با توجه به اطلاعاتی که تا کنون در اختیار داریم، مشخصات سخت افزاری گلکسی Z Flip شباهت بسیاری به سخت افزار گلکسی S10e خواهد داشت و تفاوت اصلی آن‌ها در شکل ظاهری و ویژگی تا شوندگی نمایشگر است.

