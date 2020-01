اواخر سال میلادی ۲۰۱۹ بود که هوآوی از گوشی nova 5T رونمایی کرد. گوشی nova 5T میان‌رده‌ای قدرتمند مجهز به دوربین چهارگانه، تراشه بسیار سریع Kirin 980، طراحی مدرن و رنگ‌های متنوع و زیباست. این گوشی به نمایشگر ۶.۲۶ اینچی از نوع IPS مجهز شده، این نمایشگر دارای رزولوشن ۲۳۴۰×۱۰۸۰، تراکم ۴۱۲ پیکسل در هر اینچ و نسبت تصویر عریض ۱۹.۵:۹ است. البته دوربین سلفی nova 5T در سمت بالا چپ نمایشگر قرار گرفته است.

دوربین سلفی Huawei nova 5T، از سنسور ۳۲ مگاپیکسلی برخوردار است که ضمن ارائه امکان ثبت تصاویری واضح و باکیفیت، به هوش مصنوعی و امکان تشخیص سوژه مجهز شده تا با اعمال بهینه‌ترین تنظیمات به صورت پویا، بهترین نتیجه خروجی را داشته باشد.

هوش مصنوعی، مکمل عکاسی با دوربین پشتی چهارگانه این دستگاه نیز است. سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی دارای لنز واید، سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید، سنسور دو مگاپیکسلی برای سنجش اطلاعات مربوط به عمق میدان و سنسور ۲ مگاپیکسلی با لنز ماکرو، اجزای تشکیل دهنده دوربین پشتی nova 5T هستند.

قلب تپنده nova 5T، چیپست بسیار قدرتمند Kirin 980 است که از ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم کمک می‌گیرد. این چیپست پیش از این در پرچمدارانی مانند Huawei P30 Pro به کار گرفته شده بود. هر دو نسخه‌ این گوشی دارای ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی هستند.

استفاده از فناوری GPU Turbo در این گوشی به همراه تراشه Kirin 980 باعث شده بتوان عملکردی بسیار خوب و فراتر از بازه قیمتی را از هوآوی nova 5T انتظار داشت.

سنسور اثر انگشت nova 5T با دکمه پاور دستگاه ادغام شده تا ضمن ارائه عملکردی بهتر در مقایسه با نمونه‌های Optical تعبیه شده در زیر نمایشگر، از دسترسی بهتری نیز برخوردار باشد.

از دیگر ویژگی‌های برجسته nova 5T می‌توان به باتری با ۳۷۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع اشاره کرد. هوآوی این گوشی را به همراه شارژر قدرتمند ۲۲.۵ واتی و فناوری شارژ سریع SuperCharge عرضه می‌کند که می‌تواند دستگاه را تنها در ۳۰ دقیقه ۵۰ درصد شارژ کند.

موبایل هواوی nova 5T پوششی زیبا و بدنه‌ای براق دارد که با تابش نور به آن، افکت سه‌بعدی زیبایی ایجاد می‌شود و توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. این محصول در رنگ‌های مشکی، آبی و ارغوانی عرضه خواهد شد که رنگ آخر، الگویی از نام nova بر روی بدنه دستگاه دارد.

شرکت هوآوی در حال حاضر دومین برند برتر دنیا در حوزه گوشی‌های هوشمند است و محصولات و خدمات هوآوی در بیش از ۱۷۰ کشور جهان قابل دسترس است و توسط یک سوم از جمعیت جهان استفاده می شود.

