در سال ۲۰۱۹ نخستین موج گوشی های ۵G شرکت‌هایی مانند ال‌جی و سامسونگ با قیمت‌های هنگفتی روانه‌ی بازار شدند. در این میان همچنین شاهد شرکت شیائومی بودیم که گوشی‌های ۵G می میکس ۳ و می ۹ پرو را با قیمت زیر ۷۰۰ دلار معرفی کرد. حالا که قرار است دومین موج گوشی‌های ۵G به دست مشتریان برسد، سوالی که مطرح می‌شود این است که قیمت آن‌ها تا چه حد کاهش پیدا می‌کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، سایت Android Authority از برخی شرکت‌های تکنولوژی حاضر در نمایشگاه CES 2020 این پرسش را مطرح کرده و در ادامه می‌توانید جواب‌های آن‌ها را بخوانید.

برادکام

نائب‌رییس بخش موبایل برادکام در این زمینه ترجیح می‌دهد نقطه‌نظر شخصی خود را مطرح کند. او می‌گوید: «فکر می‌کنم مردم در این سال خواستار کاهش قیمت این گوشی‌ها به حدود ۴۰۰ دلار هستند. با توجه به سابقه شرکت‌های سازنده، احتمالا در سال جاری این پیش‌بینی تحقق پیدا می‌کند.»

چنین پیش‌بینی کاملا منطقی به نظر می‌رسد زیرا سال گذشته شیائومی مدل ۵G می ۹ پرو را با قیمت حدودا ۵۲۰ دلاری عرضه کرد و در ضمن قیمت پایه مدل ۵G ردمی K30 در چین فقط ۲۸۵ دلار است. البته شیائومی به ارائه‌ی گوشی‌های باکیفیت مقرون به صرفه شهرت دارد ولی امیدواریم باقی شرکت‌ها هم در سال ۲۰۲۰ گوشی های ۵G ارزان‌قیمتی را روانه‌ی بازار کنند.

مدیاتک

رییس بخش برنامه‌ریزی تراشه موبایل مدیاتک خاطرنشان کرده که همین حالا شرکت‌هایی مانند اوپو و شیائومی گوشی‌های ۵G با قیمت حدود ۴۵۰ دلار و کمتر را عرضه کرده‌اند. او پیش‌بینی می‌کند محدوده قیمت این گوشی‌ها در این سال حتی به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار هم می‌رسد.

کاربران زیادی به گوشی‌های مربوط به این محدوده قیمت علاقه دارند و از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی‌های سری ردمی نوت و گلکسی A50 سامسونگ اشاره کنیم. بنابراین اگر در این سال شاهد عرضه گوشی های ۵G با چنین قیمتی باشیم، بدون شک این گوشی‌ها مورد استقبال گسترده‌ای قرار می‌گیرند.

کوالکام

شرکت کوالکام مهم‌ترین تامین‌کننده تراشه‌ها برای گوشی‌های اندرویدی محسوب می‌شود. در این زمینه رییس بخش بازاریابی بخش ۵G کوالکام می‌گوید که قیمت مدل ۵G ردمی K30 در چین به‌خوبی رویکرد شرکت‌های چینی را در قبال کاهش قیمت این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهد. او همچنین به ارائه‌ی تراشه‌های سری ۸۰۰، ۷۰۰ و ۶۰۰ مجهز به مودم ۵G در سال ۲۰۲۰ اشاره کرده که این موضوع تنوع قیمت گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ را افزایش می‌دهد.

طبق اعلام این شرکت آمریکایی، نخستین گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های سری ۶۰۰ مجهز به قابلیت ۵G در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به دست کاربران می‌رسند. تراشه‌های سری ۶۰۰ از خانواده میان‌رده محسوب می‌شوند و این یعنی در نیمه دوم سال بدون شک با گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت ساخت شرکت‌های مختلف روبرو خواهیم بود.

منبع: Android Authority

The post قیمت گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ تا چه اندازه پایین می‌آید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala