اینظور که به نظر می‌رسد، قدرتمندترین گرافیک AMD با معماری Navi، همین امسال راهی بازار خواهد شد تا به رقیبی جدی برای پرچم‌داران جدید انویدیا یعنی RTX 3080 و RTX 3070 بدل شود!

مدیرعامل شرکت AMD اعلام کرد گرافیک‌های قدرتمند این شرکت که مبتنی بر معماری Navi هستند، امسال راهی بازار می‌شوند. خانم لیزا سو، به این نکته نیز اشاره داشت که کاربران اطلاع زیادی در رابطه با گرافیک قدرتمند این شرکت با معماری Navi نداشتند. این محصول که با نام قاتل انویدیا نیز شناخته می‌شود، قرار است از لحاظ عملکرد، محصولات بالارده انویدیا را با ۳۰ درصد سرعت بیشتر کنار بزند! لیزا سو همچنین افزود:

می‌توانم بگویم در سال ۲۰۲۰ شاهد Navi بزرگ (Big Navi) خواهید بود!

این اولین خبر رسمی بود که توسط مدیرعامل AMD اعلام شد و خب به وضوح به این نکته اشاره می‌کند که قرار است به زودی، پرچم‌دار قدرتمند این شرکت را ببینیم! البته مدت زمان زیادی است که کاربران همچین اتفاقی را پیش‌بینی می‌کردند و در جلسه پرسش و پاسخ در نمایشگاه CES 2020 نیز لیزا سو به آن اشاره داشت!

در نمایشگاه CES اخیر، سو به اهمیت بالای وجود یک گرافیک بالارده برای AMD تاکید کرد و کفت:

باید انتظار داشته باشید که یک گرافیک با معماری Navi راهی بازار کنیم. هرچند من معمولا در رابطه با محصولات معرفی نشده نظر نمی‌دهم!

این پاسخ به خودیه خود مهر تاییدی بود بر این ادعا که سال ۲۰۲۰ قرار است برای AMD و رقیب دیرینه‌اش، میزبان یک جنگ تمام‌ عیار باشد! خوشبختانه اکنون تاییدیه مدیرعامل را نیز در اختیار داریم و از این بابت مطمئن هستیم.

نبرد پرچم‌داران

شایعات و اطلاعاتی که اخیرا منتشر شد نشان می‌داد یک گرافیک از AMD توانست گرافیک فوق‌العاده قدرتمند RTX 2080 Ti را با ۳۰ درصد سرعت بیشتر پشت سر بگذارد! اگر آن گرافیک همین Navi بزرگی باشد که لیزا سو از آن یاد کرده، می‌توان گفت AMD قرار است انویدیا را در نبرد گرافیک‌ها شکست دهد! البته گفته می‌شود RTX 3080 Ti می‌تواند RTX 2080 Ti را با ۵۰ درصد سرعت بیشتر شکست دهد! آن هم به لطف معماری Ampere که قرار است جایگزین Turing شود.

بنابراین اگر AMD بخواهد خودی نشان دهد، باید هرچه زودتر محصول جدید خود را رونمایی کند تا مطمئن شود قرار نیست با RTX 3080 Ti رقابت داشته باشد. البته اختلاف عملکرد RTX 3080 Ti با نسل قبل خود فعلا در حد یک شایعه است و شاید صرفا عملکرد آن‌ها در بخش رهگیری پرتو یا همان Ray Tracing مورد بررسی قرار گرفته بود!

از دلایل دیگری که احتمال دارد گرافیک جدید AMD زودتر روانه بازار شود، اطلاعات این محصول است که در اسناد ثبتی EEC نیز منتشر شده که در آن‌ جا نام RX 5950XT برای آن ثبت شده بود. همچنین در ماه ژانویه سال گذشته، محصولی با نام مشابه به ثبت رسید که احتمال دارد همان پرچم‌دار قدرتمند AMD باشد!

به هر حال خوب است بدانیم انویدیا می‌خواهد در نیمه دوم سال جاری از گرافیک‌های جدید خود رونمایی کند و به احتمال زیاد AMD کمی زودتر اقدام به این کار خواهد کرد. ولی بهتر است تا مشخص نشدن خبرهای بیشتر، همه چیز را در حد یک شایعه در نظر بگیریم!

منبع: techradar

