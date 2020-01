عملکرد قابل توجه دوربین گوشی‌ HUAWEI Y9s به عنوان یک گوشی مقرون به صرفه

گوشی HUAWEI Y9s نسخه ارتقا یافته و به‌روزتر گوشی HUAWEI Y9 است که مدتی پیش توسط هوآوی معرفی شد. پردازنده، نمایشگر و دوربین را می‌توان کلیدی‌ترین پیشرفت‌های HUAWEI Y9s در مقایسه با نسخه پیشین دانست. توجه ویژه کاربران به بخش دوربین سبب شده این بخش به یکی از ملاک‌های اصلی انتخاب تبدیل شود.

قسمت پشتی HUAWEI Y9s میزبان دوربین سه‌گانه با سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی است. این سنسور به لنز واید استاندارد و فوکوس خودکار PDAF (تشخیص فاز) تجهیز شده و سنسور دوم ۸ مگاپیکسلی و مجهز به لنز اولترا واید با گشودگی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی ۱۳ میلی‌متری و زاویه دید گسترده ۱۲۰ درجه‌ای است. سنسور سوم نیز ۲ مگاپیکسلی است که وظیفه سنجش و اندازه‌گیری اطلاعات مربوط به عمق میدان را بر عهده دارد.

نرم‌افزار دوربین دستگاه، همان نرم‌افزار آشنای EMUI بوده و تفاوت محسوسی با سایر گوشی‌های هوآوی در آن مشاهده نمی‌شود. از جمله نقاط قوت نرم‌افزاری دوربین HUAWEI Y9s می‌توان به امکان ثبت تصاویر با استفاده از مواردی نظیر حالت شب، هوش مصنوعی و زوم ۶ برابری اشاره کرد.

تصاویر دوربین اصلی دستگاه به صورت پیش‌فرض با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل ثبت می‌شوند. اما برای ثبت جزئیات بیشتر می‌توان حالت ۴۸ مگاپیکسلی را از طریق تنظیمات نرم‌افزار دوربین فعال کرد. در این حالت امکان زوم دیجیتال ۶ برابری غیرفعال می‌شود اما جزئیات به ثبت رسیده توسط دوربین ۴ برابر افزایش پیدا می‌کنند.

تصاویر ثبت شده با استفاده از زوم دیجیتال دستگاه در شرایطی که نور محیط مناسب باشد، کیفیت رضایت‌بخشی دارند.

دوربین اصلی دستگاه تصاویر با کیفیتی را ثبت می‌کند. کنتراست، جزئیات و میزان نویز در سطح بسیار خوبی قرار دارند و HUAWEI Y9s می‌تواند فراتر از رده قیمتی و کلاس کاری خود ظاهر شود. بنابراین می‌توان کیفیت دوربین آن را بسیار قابل‌قبول دانست.

تصاویر ثبت شده در نور محدود نیز از کیفیت مناسبی برخوردار هستند. فعال سازی حالت‌های HDR یا Night mode نیز می‌تواند به افزایش جزئیات یا کاهش نویز تصاویر کمک کند.

عملکرد دوربین اولترا واید دستگاه نیز قابل توجه است. مانند سایر رقبای هم‌رده، دوربین اولترا واید HUAWEI Y9s فوکوس خودکار ندارد. با این حال تصاویر ثبت شده توسط آن جزئیات خوبی دارند. دقت رنگ‌ها، کنتراست و محدوده داینامیکی نیز همگی در سطح مناسبی برای دستگاهی در این محدوده قیمتی قرار دارند.

در مجموع گوشی جدید Huawei Y9s را می‌توان انتخابی مقرون به صرفه دانست که دوربین آن نیز با توجه به قیمت اقتصادی، کاربر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این گوشی قرار است طی هفته‌های آتی در بازار ایران عرضه شود.

