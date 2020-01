تصویری از گوشی جدید و ناشناخته موتورولا به همراه قلم منتشر شد!

روز گذشته یک منبع مشهور، تصویری از گوشی جدید موتورولا منتشر کرد که نشان می‌داد این محصول به یک دوربین سلفی درون نمایشگر و یک قلم مجهز خواهد شد!

دو روز پیش یک منبع موثق، از گوشی جدید موتورولا با نام +Edge خبر داد؛ محصولی که احتمالا باید یک پرچم‌دار باشد. دیروز اما همان منبع، تصویری از یک گوشی دیگر موتورولا منتشر کرد. محصولی که نمی‌دانیم آیا همان +Edge هست یا خیر! اما نکته جالب در رابطه با این گوشی جدید موتورولا، پشتیبانی آن از قلم است! چند سالی است که قابلیت پشتیبانی از قلم را در گوشی‌های موتورولا شاهد نبودیم! با توجه به تصویر، حاشیه‌های کناری این دستگاه بسیار کم هستند و یک دوربین سلفی نیز در سمت چپ و بالای نمایشگر در آن تعبیه شده!

از نظر ظاهری این محصول چیزی کمتر از یک پرچم‌دار ندارد! بنابراین امکان دارد همان +Edge باشد! اما خب هیچ مدرکی هم دال بر این موضوع وجود ندارد! ایوان بلاس، افشاگر معروفی که چند سالی است به منبع قابل اعتماد بسیاری از وب‌سایت‌های حوزه فناوری بدل شده اعلام کرد هیچ راهی برای مطمئن شدن از اینکه این محصول همان +Edge است وجود ندارد!

بنابراین تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که منتظر بمانیم و ببینیم برنامه موتورولا چیست. اگر وجود چنین محصولی واقعیت داشته باشد، احتمالا موتورولا قصد دارد با عرضه آن، وارد رقابت با گلکسی نوت ۱۰ لایت شود.

منبع:‌ gsmarena

