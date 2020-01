گلکسی M21 نام یکی از میان‌رده‌های دیگر سامسونگ است که به عنوان جانشین گلکسی M20 طراحی شده و اخیرا مشخصات فنی آن در بنچمارک معروف Geekbench دیده شد.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد در سال ۲۰۲۰ نیز همانند ۲۰۱۹، بازار گوشی‌های مقرون به صرفه و میان‌رده را تحت سلطه خود در آورد. این شرکت در سال گذشته از تعداد زیادی گوشی میان‌رده با مشخصات فنی متعدد رونمایی کرد و امسال نیز با تغییر بخشی از نام همان محصولات و با اعمال تغییراتی ریز و درشت در مشخصات فنی، آن‌ها را به عنوان گوشی‌های جدید روانه بازار کرد!

یکی از این محصولات، گلکسی M21 نام دارد که با شماره مدل SM-M21F، در بنچمارک معروف Geekbench دیده شد. با توجه به این بنچمارک، گلکسی M21 قرار است با اندروید ۱۰ و پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱ به همراه ۴ گیگابایت رم، روانه بازار شود! یعنی این محصول تا به این لحظه با مشخصات فنی نسخه ۴ گیگابایتی گلکسی A51 برابری می‌کند!

البته Geekbench همه مشخصات گلکسی M21 را مشخص نکرد. اما شایعات حاکی از آن است میان‌رده جدید سامسونگ با دو یا سه دوربین در بخش پشتی، ظرفیت‌های ۶۴/۱۲۸ گیگابایتی و در رنگ‌های آبی، مشکی و سبز، برای فروش در دسترس قرار خواهد گرفت.

سامسونگ هیچ خبری مبنی بر وجود چنین محصولی ارائه نکرد اما چون گلکسی M20 در ماه ژانویه سال گذشته معرفی شد، احتمالا این محصول نیز در همین زمان‌ها باید رونمایی شود. گلکسی M20 با اندروید ۸.۱، پردازنده اگزینوس ۷۹۰۴، دو دوربین در پنل پشتی و در مدل‌های ۳/۳۲ و ۴/۶۴ روانه بازار شد. بر خلاف بسیاری از مدل‌های دیگر، گلکسی M21 به نسبت گلکسی M20 پیشرفت‌های قابل توجهی داشت که البته برای مشخص شدن تمام آن قابلیت‌ها و بهبودی‌ها باید چند روزی صبر کرد!

