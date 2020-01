در حالی که سامسونگ قرار است گوشی گلکسی Z Flip را به همراه گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ معرفی کند، برنامه‌ای هم برای جانشین گلکسی فولد دارد؛ محصولی که قرار است گلکسی فولد ۲ نامیده شود!

کافی بود سامسونگ به فناوری ساخت گوشی‌های تاشو پی ببرد تا تقریبا هر سال شاهد رونمایی از یک محصول تاشو از سوی این شرکت باشیم! اما خب اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ بعد عرضه اولین محصول تاشو خود با نام گلکسی فولد، قصد دارد دو گوشی تاشو دیگر در همین سال معرفی و روانه بازار کند!

گلکسی فولد ۲ شکل ظاهری سری قبل خود را خواهد داشت و بر خلاف گلکسی Z Flip، از طرفین تا می‌شود. در حالی که Z Flip همانند گوشی تاشو موتورولا ریزر، به صورت عمودی و از بالا به پایین خم می‌شود؛ درست همانند گوشی‌های تاشو قدیمی!

گلکسی فولد ۲ اما قرار است به یک نمایشگر ۸ اینچی در حالت باز شدن کامل مجهز شود. همچنین با توجه به شایعات،‌ سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل به عنوان دوربین اصلی، در آن وظیفه عکاسی و فیلم‌برداری را بر عهده خواهد داشت. همچنین شیشه‌های فوق نازک که به عنوان لایه رویی نمایشگر گلکسی Z Flip نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در این محصول وجود خواهند داشت. شاید یکی از جالب‌ترین خبرهایی که در رابطه با گلکسی فولد ۲ منتشر شد، امکان پشتیبانی ان از قلم باشد! به عبارتی گویا سامسونگ می‌خواهد یک گلکسی فولد مخصوص خانواده نوت و یک گلکسی فولد مخصوص خانواده S داشته باشد و هر سال آن‌ها را در کنار این محصولات روانه بازار کند!

اسنپدراگون ۸۶۵،‌ مسلما قلب تپنده دومین نسل از گلکسی فولد خواهد بود که این یعنی پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در این محصول وجود دارد. با توجه به Max Weinbach، از اعضای XDA Developers که خبرهای زیادی نیز در رابطه با سامسونگ و محصولات این شرکت منتشر می‌کند،‌ گلکسی فولد ۲ در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد؛ یعنی از ماه آوریل تا ژوئن (حدودا از فروردین تا خرداد)! مشخص نیست دقیقا چقدر بعد از رونمایی این محصول، باید منتظر عرضه آن به بازار باشیم یا باید انتظار چه قیمتی را از این محصول داشته باشیم!

چیزی که مسلم است، قیمت بالای این محصول خواهد بود. احتمالا بیشتر از گلکسی فولد! با این اوصاف برای مشخص شدن جزئیات بیشتر باید منتظر ماند.

