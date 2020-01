شرکت هوآوی به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی و هوشمند، با افتتاح فروشگاه‌های مختلف سعی می‌کند رضایت کاربران خود را تضمین کند و از پتانسیل بازار به بهترین شکل ممکن استفاده کند. این شرکت بزرگ در اوایل ماه ژانویه سال جاری میلادی یک فروشگاه بدون کارمند و کاملاً رباتیک را به عنوان ایده‌ای نو و خلاقانه، در کشور چین افتتاح کرده ‌است.

در ایران نیز شاهد افتتاح فروشگاه‌هایی هستیم که به طور انحصاری محصولات هوآوی را ارائه می‌کنند و روی ارائه تجربه خرید بهتر به مشتریان محصولات هوآوی تمرکز کرده‌اند.

در حال حاضر ۱۵ فروشگاه در سراسر کشور صرفا محصولات هوآوی را عرضه می‌کنند. پنج مورد از این فروشگاه‌ها که در تهران، یعنی بازار موبایل ایران، پاساژ پایتخت، پاساژ چارسو و بازار بزرگ ایران (ایران مال) در حال فعالیت هستند که از مراکز اصلی و شناخته‌شده برای خرید دستگاه‌های الکترونیکی به حساب می‌آیند. این روند سرعت بالایی گرفته به‌نحوی که تنها در یک ماه و نیم گذشته ۵ فروشگاه منتخب افتتاح شده است. از طرفی این روند فقط محدود به شهر تهران نیست؛ فروشگاه‌هایی در شهرهایی مانند آبادان، رشت، ارومیه، مشهد و… نیز همین رویه را پیش گرفته‌اند و تا پایان سال به تعداد این فروشگاه‌ها اضافه خواهد شد.

از تجربه کار با محصولات تا ایجاد کانال معتبر ارائه خدمات

افتتاح فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات هوآوی و ایجاد کانال‌های معتبر جهت ارائه خدمات این شرکت، مزایای مختلفی را برای خریداران و کاربران به همراه خواهد داشت. ارائه محصولات اصلی و با کیفیت بالا که خیال خریداران را آسوده خواهد کرد، در لیست مزایای افتتاح این نوع فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد. علاوه بر این، کاربران می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن جدیدترین محصولات هوآوی را خریداری کنند. بررسی محصولاتی که براساس فناوری‌های روز دنیا عرضه شده‌اند، پیش از خرید، یکی از لذت‌بخش‌ترین کارهای علاقه‌مندان به دنیای تکنولوژی است. همچنین این کار باعث می‌شود تا کاربران خرید بهتر و مطمئن‌تری را تجربه کنند.

در این فروشگاه‌ها نکات و قابلیت‌های مربوط به محصولات از طریق کارشناسان و افراد آگاه به کاربران منتقل می‌شود تا خرید با فراغ بال و اطلاعات صحیح، انجام شود.

ارائه طرح‌های ویژه فروش و عرضه خدمات در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار، از دیگر مزایای مهم در دسترس بودن این فروشگاه‌ها به حساب می‌آید.

محصولات و خدمات هوآوی در بیش از ۱۷۰ کشور جهان موجود است و توسط یک سوم از جمعیت جهان استفاده می‌شود. Huawei Consumer BG یکی از سه واحد تجاری هوآوی محسوب می‌شود که گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و تبلت‌ها، ابزارهای پوشیدنی و سرویس‌های ابری و غیره را در بر می‌گیرد.

