اگرچه هنوز عرضه پوکوفون F2 رسما تایید نشده، ولی شواهد مربوط به ارائه‌ی آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این گوشی مانند نسل قبلی خود می‌تواند سروصدای زیادی راه بیندازد؟

برند پوکو که حالا طبق اعلام شرکت شیائومی به یک برند مستقل بدل شده، قصد دارد چند گوشی جدید را با تمرکز بر بازار هند عرضه کند. اولین محصول جدید این شرکت پوکو X2 (یا پوکوفون X2) نام دارد. به گفته یکی از مدیران ارشد پوکو، این گوشی از تراشه قدرتمند و مقدار زیادی حافظه رم بهره می‌برد. چنین ویژگی‌هایی عالی هستند، اما معلوم نیست که پوکو F2 (که در بازار جهانی احتمالا با نام پوکوفون F2 عرضه می‌شود) با چه مشخصاتی عرضه می‌شود. این احتمال وجود دارد که X2 یک مدل لایت خواهد بود ولی F2 مانند نسل قبلی به‌عنوان یک قاتل پرچم‌دار جذاب روانه‌ی بازار خواهد شد.

۲۰۱۹؛ سال بدون پوکوفون

در سال ۲۰۱۹، هیچ گوشی هوشمندی با برند پوکو عرضه نشد و همین موضوع منجر به تعجب بسیاری از کارشناسان شد؛ به‌خصوص باید به رویکرد شیائومی در قبال عرضه چندین گوشی مختلف در هر سال اشاره کنیم. اما این تأخیر طولانی، باعث شد که برخی فرضیه‌ها مطرح شود.

فرضیه اول این است که شیائومی برای عرضه یک قاتل پرچم‌دار جدید عجله‌ای ندارد. با توجه به ظهور فناوری‌های نوینی مانند گوشی‌های تاشو و نسل اول گوشی‌های ۵G، شیائومی تا زمان دستیابی به ترکیب صحیحی از تکنولوژی‌های جدید تصمیم گرفته عرضه نسل بعدی پوکوفون را به تعویق بیندازد. حالا در سال ۲۰۲۰، به نظر مدیران این شرکت زمان مناسب فرا رسیده است.

یک فرضیه بدبینانه دیگر هم این است که پوکو F1 گوشی ضرر ده برای شیائومی بوده و این شرکت صرفاً با عرضه یک گوشی قدرتمند ارزان‌قیمت می‌خواسته بازار را بررسی کند و در ضمن کاربران بیشتری با برند شیائومی آشنا شوند. افرادی که چنین فرضیه‌ای را مطرح کرده‌اند، اعتقاد دارند اگر این گوشی برای شیائومی سودآور بود، بدون شک در سال ۲۰۱۹ پوکوفون F2 هم عرضه می‌شد.

در سال ۲۰۱۹، برند ریلمی که یکی از زیرمجموعه‌های اوپو بود ولی حالا از آن جدا شده، گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه جذابی را معرفی کرد که این گوشی‌ها به رقیب مهمی برای گوشی‌های شیائومی به‌خصوص زیرمجموعه آن یعنی ردمی بدل شده‌اند. اما حتی ریلمی X2 پرو که از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد و گوشی جذابی محسوب می‌شود، بیش از ۴۰۰ دلار قیمت دارد.

این در حالی است که پوکو F1 در زمان عرضه با وجود تمام مشخصاتی که داشت، با قیمت پایین‌تر از ۳۰۰ دلار به دست کاربران رسید. اگر پوکوفون F2 در محدوده قیمت ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار عرضه شود، می‌تواند بار دیگر توجه میلیون‌ها کاربر را به خود جلب کند.

پوکوفون F2 در سال ۲۰۲۰

همان‌طور که در ابتدای مطلب گفتیم، پوکو به‌تازگی به یک برند مستقل بدل شده است. اگرچه این برند همچنان بخشی از شیائومی به حساب می‌آید، اما از این به بعد برای ساخت و عرضه گوشی‌ها از آزادی عمل بیشتری بهره می‌برد. هنوز در مورد رویکرد این برند در قبال عرضه گوشی‌های مختلف نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم و صرفا می‌توان به گمانه‌زنی‌ها روی آورد.

اما در مورد پوکوفون F1 باید بگوییم که مهم‌ترین ویژگی آن، تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بود که حتی «قاتلان پرچم‌دار» مجهز به آن مانند وان‌پلاس ۶ و ایسوس ذن‌فون ۵Z قیمت بالایی داشتند. در ضمن پرچم‌داران گران‌قیمتی مانند گلکسی نوت ۹، شیائومی می میکس ۲S و گوشی‌های گیمینگ مانند Razer Phone 2 با همین تراشه روانه‌ی بازار شدند.

با وجود اینکه حدود دو سال از عرضه پوکوفون F1 می‌گذرد، ولی طبق جدیدترین بررسی‌های انجام شده، حتی حالا هم این گوشی حرف زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند نیازهای کاربران را به‌خوبی برطرف کند. به همین خاطر پوکوفون F2 در سال ۲۰۲۰ برای پر کردن جای خالی نسل قبلی کار بسیار سختی در پیش دارد.

مشکلات اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و فناوری ۵G

با توجه به اینکه کوالکام برای جدیدترین تراشه پرچم‌دار خود استفاده از مودم ۵G را اجباری کرده، برند پوکو احتمالاً نمی‌تواند از بهترین تراشه موجود بهره ببرد. در ضمن از آنجایی که تمرکز اصلی این برند بازار هند است که در آن هنوز فناوری ۵G به صورت گسترده ارائه نشده، تعبیه تراشه ۸۶۵ منطقی نخواهد بود.

به همین خاطر، پوکو برای این گوشی احتمالاً باید از بین تراشه پرچم‌دار سال گذشته یعنی اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس یا تراشه ضعیف‌تر ولی تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۷۶۵G دست به انتخاب بزند. بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس برای گوشی ارزان‌تر از ۳۵۰ دلار می‌تواند جذابیت آن را دوچندان کند؛ چنین رویکردی احتمالاً به کپی‌برداری از ردمی K30 و جایگزین کردن ۷۶۵G به جای ۷۳۰G ترجیح داده می‌شود. باید خاطرنشان کنیم ۸۵۵ پلاس یک تراشه بسیار قدرتمند محسوب می‌شود و تا چند سال می‌تواند از بازی‌ها و اپلیکیشن‌های سنگین پشتیبانی کند.

اما این موضوع، باعث می‌شود پوکوفون F2 برای به چشم آمدن در بین قاتلان پرچم‌دار پر زرق‌وبرق کار سخت‌تری در پیش داشته باشد. گوشی F2 برای کاهش هزینه‌ها احتمالاً بار دیگر از پنل LCD، بدنه پلاستیکی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های مورد انتظار هم می‌توانیم به باتری بزرگ، حافظه داخلی قابل افزایش و جک هدفون اشاره کنیم که برای گوشی‌های موجود در این محدوده قیمت اهمیت زیادی دارند.

آیا پوکوفون F2 به‌صورت گسترده در کشورهای مختلف عرضه خواهد شد؟

در حال حاضر، همان‌طور که گفتیم تمرکز اصلی برند پوکو معطوف به بازار هند است و در رابطه با عرضه گسترده گوشی‌های این برند هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. اما با توجه به اینکه شیائومی برای فروش گوشی‌های خود وارد بازارهای جدیدی می‌شود، حتی اگر تمام گوشی‌های برند پوکو به صورت گسترده عرضه نشوند، به احتمال زیاد شاهد عرضه گسترده پوکوفون F2 در کشورهای مختلفی خواهیم بود.

چه زمانی پوکوفون F2 معرفی می‌شود؟

طبق اعلام این برند، هفته آینده گوشی پوکو X2 رسما معرفی می‌شود و با توجه به اینکه قرار است برند پوکو در سال ۲۰۲۰ از چندین گوشی رونمایی کند، بدون شک یکی از آن‌ها F2 خواهد بود. در هر صورت در مورد تاریخ دقیق عرضه این گوشی هنوز اطلاعاتی در دست نداریم و فقط می‌توانیم بگوییم در سال ۲۰۲۰ شاهد معرفی این گوشی خواهیم بود.

