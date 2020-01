موتورولا ریزر جدیدترین گوشی تاشویی است که روانه‌ی بازار می‌شود و اولین گوشی تاشو مبتنی بر طراحی عمودی محسوب می‌شود. بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، قرار است این گوشی به دست کاربران برسد و حالا این شرکت ویدیویی را برای خریداران این گوشی منتشر کرده است.

در بخشی از این ویدیو، متنی پدیدار می‌شود که اعلام می‌کند وجود برآمدگی‌ها و برحستگی‌ها در نمایشگر موتورولا ریزر طبیعی هستند. گوشی‌های تاشو فعلی در بخش مربوط به لولا معمولا دارای چین خوردگی هستند و این یک موضوع طبیعی محسوب می‌شود. اما وجود برآمدگی در نواحی مختلف موضوع دیگری به حساب می‌آید و معلوم نیست که آیا نمایشگر موتورولا ریزر در بخش‌های مختلف دارای برآمدگی است یا صرفا این ویدیو به چین خوردگی در بخش مرکزی نمایشگر اشاره دارد. البته اگر به خاطر داشته باشید، برجستگی نمایشگر در بخش‌های مختلف نمایشگر گلکسی فولد نشان‌دهنده‌ی خرابی این گوشی بود که این موضوع به دلیل فشار قطعات داخلی به نمایشگر به وجود می‌آمد.

در هر صورت این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که گوشی‌های تاشو هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. در این ویدیو همچنین به کاربران گفته می‌شود که قبل از گذاشتن گوشی در جیب، آن را ببندند و در ضمن کاربران نباید از محافظ صفحه نمایش استفاده کنند. با توجه به اینکه نمایشگرهای انعطاف‌پذیر در برابر اشیاء خارجی بسیار حساس هستند، این توصیه به همین موضوع برمی‌گردد.

انتظار می‌رود گوشی تاشو موتورولا ریزر ماه آینده میلادی عرضه شود که در ضمن در همین ماه قرار است سامسونگ از جدیدترین گوشی تاشو خود به نام گلکسی Z Flip رونمایی کند. از آنجایی که این دو گوشی از لحاظ مکانیزم عمودی مشابه یکدیگر هستند، به نظر شما کدام یک از آن‌ها می‌تواند توجه کاربران بیشتری را جلب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید. در ادامه می‌توانید این ویدیو کوتاه را تماشا کنید.

