بالاخره بعد از انتشار شایعات مختلف در مورد جدیدترین گوشی برند پوکو، ساعاتی قبل اعلام شد که گوشی پوکو X2 در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) در هند رونمایی می‌شود. این برند همچنین چند تصویر تبلیغاتی برای این گوشی منتشر کرده که به مشخصات آن اشاره دارند.برند پوکو که به تازگی از شیائومی جدا شده، در سال ۲۰۲۰ قصد دارد از چندین گوشی جدید رونمایی کند.

اول از همه باید به تصویر مربوط به رفرش ریت بالای نمایشگر و مطرح کردن نمایشگرهای ۹۰ هرتز به عنوان نمایشگرهای کند اشاره کنیم. با توجه به این موضوع و البته شایعات مطرح شده، با اطمینان زیادی می‌توانیم بگوییم که پوکو X2 از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. علاوه بر این، به رزولوشن بالای دوربین اصلی هم اشاره شده که احتمالا سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 خواهد بود. این همان سنسوری است که برای ردمی K30 مورد استفاده قرار گرفته و گفته می‌شود این دو گوشی شباهت زیادی به یکدیگر دارند.









بر اساس گزارش‌های مختلف، ظاهرا این گوشی از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد ولی شاید برند پوکو کاربران را غافلگیر کند و از تراشه بهتری بهره ببرد. باقی تصاویر هم به وجود سیستم خنک‌کننده مایع و شارژ سریع اشاره دارند که البته این دو مشخصه بین بسیاری از میان‌رده‌ها به قابلیت‌های استانداردی بدل شده‌اند. در هر صورت باید تا هفته آینده منتظر بمانیم تا ببینیم این گوشی با چه مشخصات و البته چه قیمتی روانه‌ی بازار می‌شود.

