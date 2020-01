به طور قطع نور یکی از مهم‌ترین عناصر در عکاسی است و هر چقدر نور باکیفیت و به‌اندازه‌ای به حسگر دوربین برسد، عکس‌های بهتری ثبت خواهد شد. هوآوی در گوشی هواوی Y9s، در حالت Night Mode از ترکیب دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و فناوری پیشرفته هوش مصنوعی استفاده کرده تا تصاویر گرفته شده در شب یا نور کم، واضح و با کیفیت باشند.

گوشی هواوی Y9s دارای دوربین پشتی اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با دیافراگم بسیار خوب f/1.8 است که امکان دریافت نور بیشتری را می‌دهد؛ بنابراین کاربر می‌تواند در نور کم و همچنین شب، تصاویری شفاف و واضح بگیرد. هوآوی به دیافراگم f/1.8 قناعت نکرده و از فناوری هوش مصنوعی هم کمک گرفته تا کیفیت عکاسی در شب دو چندان شود. این دو قابلیت باعث شده‌ حالت عکاسی در شب یا Night Mode گوشی هواوی Y9s عملکردی چشم‌گیر داشته باشد و تصاویر بسیار خوبی را در کمترین نور ثبت کند.

در حالت عکاسی در شب، دیافراگم دوربین گوشی برای مدت طولانی‌تری باز می‌ماند تا بتواند نور بیشتری دریافت کند، اما عموما با کوچکترین لرزش دست تصاویر مات یا بی‌کیفیت می‌شوند اما هوآوی در گوشی هواوی Y9s روی این مسئله هم کار کرده و با استفاده از لرزش‌گیر داخلی و همچنین با کمک هوش مصنوعی این مشکل را برطرف کرده است.

ویژگی‌هایی مانند دوربین پشتی سه‌گانه پرقدرت و دوربین پاپ‌آپ سلفی ۱۶ مگاپیکسلی، صفحه نمایشگر فوق عریض و بدون حاشیه، باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری، چیپست پرقدرت ۱۲ نانومتری Kirin 710F و طراحی شیک و جوان‌پسند، گوشی موبایل هواوی Y9s را تبدیل به گوشی ارزشمندی برای خرید کرده ‌است.

هوآوی منابع و زمان بسیار زیادی را صرف توسعه فناوری‌های نوآورانه می‌کند و در تلاش است همواره یک گام جلوتر از دیگران باشد. سرمایه‌گذاری عظیم هوآوی روی هوش مصنوعی و همچنین توسعه پرسرعت چیپست‌های اختصاصی Kirin باعث شده گوشی‌های این شرکت نه تنها پرسرعت و کم‌مصرف باشند، بلکه در پردازش تصویر نیز عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.

The post نگاهی به نمونه عکس‌های گرفته شده در شب با دوربین گوشی هواوی Y9s appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala