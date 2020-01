قدرت بالا و مصرف انرژی پایین گوشی هوآوی Y9s با کمک چیپست کایرین ۷۱۰F

کایرین ۷۱۰F نام چیپست به کار رفته در گوشی هواوی Y9s است که با فناوری ساخت پیشرفته ۱۲ نانومتری تولید می‌شود. این چیپست در مقایسه با نسل قبل، نه تنها اندازه‌اش کوچک‌تر شده، بلکه شاهد افزایش بازدهی و کارایی آن نیز هستیم. اما تراشه کایرین ۷۱۰F چه ویژگی‌هایی دارد که باعث شده عملکرد گوشی هواوی Y9s سریع و روان باشد؟

پردازنده سریع

چیپست کایرین ۷۱۰F گوشی هواوی Y9sدر بخش پردازنده مرکزی دارای هشت هسته پردازشی، شامل چهار هسته بسیار سریع Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته پردازشی کم مصرف Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز است. در مواقعی که کاربر، کارهای سنگین مثل پخش ویدئو، گیمینگ و ویرایش عکس و ویدئو انجام می‌دهد، این هسته‌های پرقدرت Cortex-A73 هستند که وارد عمل می‌شوند. اما برای استفاده‌های سبک‌تر چون وب‌گردی، اینستاگرام و تلگرام، هسته‌های Cortex-A53 مورد استفاده قرار می‌گیرند تا در مصرف باتری صرفه‌جویی شود.

اگر کایرین ۷۱۰F را با چیپست نسل قبل کایرین ۶۵۹ مقایسه کنیم، در عملکرد تک هسته ۷۵ درصد و در عملکرد چند هسته‌ای ۶۸ درصد سریع‌تر است. مطمئناً این یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به گوشی هواوی Y9sاست؛ چرا که می‌توانند از عملکرد سریع و روان‌تری بهره‌مند شوند.

پردازنده گرافیکی ۶۴ هسته‌ای پرقدرت

تراشه کایرین ۷۱۰F دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Mali-G51 MP4 است که به دلیل استفاده از چهار دسته سایه‌زن، عملکرد گرافیکی چشم‌گیری دارد. پردازنده گرافیکی Mali-G51 MP4 با برخورداری از ریزمعماری به‌روز و بهینه Bifrost، از تمام رابط‌های برنامه‌نویسی مُدرن نظیر OpenGL ES 3.2، Vulkan 1.0و OpenCL 2.0 پشتیبانی می‌کند. بنابراین چه با گوشی خود بازی کنید و چه ویدئوی ۴K تماشا کنید، چیپست کایرین ۷۱۰F تعبیه شده در گوشی هواوی Y9s هرگز کاربر را ناامید نخواهد کرد.

همچنین این تراشه از فناوری بهبود دهنده GPU Turbo 3.0 بهره می‌برد که می‌تواند ضمن کمک به اجرای روان‌تر بازی‌ها و بهبود سرعت پاسخ‌دهی صفحه لمسی گوشی، مصرف باتری را تا ۱۰ درصد کاهش دهد.

هوش مصنوعی پیشرفته

این چیپست به شتاب‌دهنده هوش مصنوعی نیز مجهز شده است. پردازشگر سیگنال تصویر (ISP) این چیپست از فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص صحنه و شناسایی اشیا بهره می‌گیرد تا تنظیمات دوربین را به طور خودکار در بهترین حالت ممکن قرار دهد. این چیپست پرقدرت، قادر به تشخیص ۲۲ صحنه مختلف در بیش از ۵۰۰ سناریو است. بنابراین اگر کاربر نخواهد با تنظیمات سخت دوربین دست و پنجه نرم کند، هواوی Y9s او را از انجام این کار بی نیاز می‌کند.

مودم پرسرعت LTE

مودم داخلی چیپست کایرین ۷۱۰F از VoLTE دوگانه پشتیبانی می‌کند که به معنای امکان استفاده از دو سیم‌کارت ۴G هم‌زمان است. پشتیبانی از LTE Cat.12/13 باعث شده سرعت دانلود گوشی هواوی Y9s به ۶۰۰ مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود آن به ۱۵۰ مگابیت در ثانیه برسد.

زمان عرضه هواوی Y9s در بازار ایران

لازم به ذکر است گوشی هواوی Y9s به‌زودی در بازار ایران، نخست در قالب پیش فروش عرضه خواهد شد و خریداران اولیه از هدیه‌ای به ارزش ریالی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومانی برخوردار خواهند شد. اطلاعات بیشتر درباره پیش فروش Y9s به‌زودی منتشر خواهد شد.

هوآوی؛ دومین برند برتر دنیا در حوزه گوشی‌های هوشمند

محصولات و خدمات هوآوی در بیش از ۱۷۰ کشور جهان موجود است و توسط یک سوم از جمعیت جهان استفاده می‌شود. Huawei Consumer BG یکی از سه واحد تجاری هوآوی محسوب می‌شود که گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و تبلت‌ها، ابزارهای پوشیدنی و سرویس‌های ابری و غیره ‌را شامل می‌شود. هوآوی با قدمتی حدود ۳۰ سال تجربه و تخصص در صنعت ارتباطات، حالا دومین برند برتر در حوزه گوشی‌های هوشمند در سطح دنیاست و در تلاش است تا مقام نخست را از آن خود کند.

