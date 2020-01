روز گذشته خبر به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی ارائه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های سامسونگ را منتشر کردیم که در آن به عرضه زودتر از موعد اندروید ۱۰ برای گلکسی اس ۹ اشاره شده بود. در همین رابطه، روز گذشته برخی از کاربران آمریکا، آلمان و هلند خبر دریافت اندروید ۱۰ را در گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس خود منتشر کردند.

سامسونگ از هفته‌ها قبل، انتشار نسخه بتا رابط کاربری One UI 2.0 را برای این دو گوشی آغاز کرده است. در جدیدترین برنامه زمان‌بندی مربوط به اندروید ۱۰ آمده که گوشی‌های گلکسی اس ۹ از ماه فوریه جدیدترین نسخه اندروید را دریافت خواهند کرد ولی در هر صورت سامسونگ تصمیم گرفته عرضه آن را از انتهای ماه ژانویه آغاز کند.

باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ معمولا آپدیت‌های خود را در ابتدا برای مدل‌های مبتنی بر تراشه اگزینوس ارائه می‌دهد ولی حالا برخی کاربران آمریکایی گلکسی اس ۹ هم این نسخه را دریافت کرده‌اند. احتمالا می‌دانید که گوشی‌های گلکسی اس در برخی بازارها مانند بازار آمریکا همراه با تراشه اسنپ‌دراگون عرضه می‌شوند.

طبق گزارش کاربران آمریکایی، این آپدیت حدود ۲ گیگابایت حجم دارد ولی کاربران آلمانی اعلام کرده‌اند که آپدیت گلکسی‌ اس ۹ و اس ۹ پلاس آن‌ها با حجم ۱.۸ گیگابایتی ارائه شده است. در ضمن هر دو این آپدیت‌ها شامل آپدیت امنیتی اندروید مربوط به ژانویه ۲۰۲۰ هستند. سامسونگ برخلاف سال‌های گذشته، نه‌تنها تلاش خود را در راستای ارائه‌ی جدیدترین نسخه اندروید برای گوشی‌های مختلف افزایش داده، بلکه این کار را با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌دهد. در همین رابطه باید بگوییم که رابط کاربری One UI 2.0 به غیر از اس ۹ برای نوت ۹، اس ۱۰ و نوت ۱۰ ارائه شده است.

با توجه به اینکه روند انتشار نسخه پایدار اندروید ۱۰ برای گوشی‌های گلکسی‌ اس ۹ به تازگی آغاز شده، کاربران این دو گوشی طی روزها و هفته آینده این نسخه را دریافت خواهند کرد.

منبع: ۹To5Google

The post عرضه نسخه پایدار اندروید ۱۰ برای گلکسی اس ۹ آغاز شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala