طبق آخرین گزارشی که از ایوان بلس، افشاگر معروف حوزه فناوری منتشر شده،‌ به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد آیفون ۹ را به همراه Touch ID (تاچ آی‌دی) معروف روانه بازار کند!

آخرین باری که اپل در گوشی‌های خود از Touch ID استفاده کرد به دوران آیفون ۸ بر می‌گردد. از آن زمان تا کنون تمام گوشی‌هایی که این شرکت تولید کرد دارای نمایشگر تمام صفحه و یک ناچ نسبتا بزرگ در بالای آن بودند تا با جا دادن قابلیتی جدیدی تحت عنوان Face ID، فقدان Touch ID محبوب حس نشود!

اما کاربرانی که از گوشی‌های آیفون استفاده می‌کردند، این جابجایی را چندان خوشایند ندیدند و همچنان بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند گوشی هوشمندشان از Touch ID برخوردار باشد. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از محصولات مورد انتظار اپل که البته در بین خط تولید اصلی پرچم‌داران این شرکت یعنی آیفون‌های سری ۱۲ جای نمی‌گیرد، قرار است با پشتیبانی از این کلید محبوب طراحی شود؛ محصولی که فعلا آن را تحت عنوان آیفون ۹ می‌شناسیم!

در ماه مارس سال گذشته، گزارشات بسیار زیادی منتشر شد مبنی بر اینکه آیفون ۹ با Touch ID روانه بازار می‌شود. همچنین برخی‌ از خبرگزاری‌ها نیز مدعی شده بودند اپل می‌خواهد این محصول را با قابلیت Face ID و نمایشگری ۵.۴ اینچی روانه بازار کند. چرا که نمایشگر آن کمی کوچک است و اگر این شرکت بخواهد Touch ID را همانند قبل در آن قرار دهد، یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین قابلیت‌های گوشی‌های فعلی که تمام صفحه بودنشان است در این محصول اپل وجود نخواهد داشت و صرفا قدرت سخت‌افزاری است که برخی‌ها را به خرید آن ترغیب می‌کند.

همچنین برخی‌ها نیز مدعی شدند اپل ممکن است ناچ‌ها را حذف کرده و به جای Face ID از همان Touch ID استفاده کند؛ با این تفاوت که دیگر به آن شکل قدیمی شاهد حضور این قابلیت نخواهیم بود؛ یعنی اپل آن را زیر نمایشگر مخفی خواهد کرد که خب در این صورت پتانسیل‌های این کلید محدود می‌شد!

ایوان بلس، یکی از معتمدترین افشاگر حوزه فناوری که معمولا نیز گزارشات وی درست از آب در می‌آید روز گذشته اعلام کرد آیفون ۹ از Touch ID بهره خواهد برد و در بهار سال ۲۰۲۰ رسما وارد بازار می‌شود! رندرهایی هم که از این محصول منتشر شد، از طراحی نه چندان جالب و نوآورانه آن خبر می‌دهد. گویی با یک آیفون ۸ با سخت‌افزار بروزرسانی شده مواجه هستیم!

با توجه به اینکه آیفون ۹ یا هر آنچه که اپل قصد دارد آن را بنامد، به احتمال زیاد در نیمه اول سال جاری روانه بازار می‌شود، بنابراین در هفته‌های آتی خبرهای بیشتر و موثق‌تری نیز در رابطه با آن خواهیم شنید. شما عزیزان می‌توانید در ادامه، تصاویر منتسب به این محصول را که البته بارها نیز منتشر شده مشاهده کنید.





