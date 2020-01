مشخصات گوشی بالارده موتورولا +Edge در بنچمارک Geekbench دیده شد

روز گذشته تصاویری از بنچمارک Geekbench گوشی موتورولا +Edge به بیرون درز پیدا کرد که خوشبختانه از طریق آن، متوجه برخی از مشخصات سخت‌افزاری این محصول بالارده نیز شدیم!

موتورولا +Edge شاید تنها پرچم‌داری بود که اطلاعات مربوط به آن به سرعت فاش شد! کمتر از یک هفته پیش، ایوان بلس که افشاگر بسیار معروفی در حوزه فناوری به حساب می‌آید، از گوشی بالارده موتورولا تحت عنوان موتورولا +Edge خبر داد. حالا نیز شاهد انتشار برخی از مشخصات فنی این گوشی هستیم که نشان می‌دهد موتورولا قصد دارد در بازار گوشی‌های بالارده خودی نشان دهد!

البته هنوز نمی‌دانیم این محصول از چه طراحی برخوردار است، چه زمانی رونمایی و عرضه می‌شود و بسیاری از پرسش‌های بی پاسخ دیگر در رابطه با اینکه اولین گوشی بسیار قدرتمند موتورولا چگونه خواهد بود! اما خوشبختانه با استناد بر تصویر منتشر شده از بنچمارک،‌ به بخش کوچکی از پرسش‌هایمان می‌توانیم پاسخ دهیم که مربوط به پردازنده و میزان رم است!

اسنپدراگون ۸۶۵، ۱۲ گیگابایت رم و اینترنت ۵G

موتورولا با همکاری شرکت ورایزن وارد همکاری شد تا اولین گوشی هوشمند خود را تحت عنوان موتورولا موتو Z3 با پشتیبانی از فناوری ۵G روانه بازار کند. البته این دستگاه از قابلیت آپگرید شدن به ۵G از طریق موتو ماد برخوردار بود. حتی گوشی موتو Z4 با پردازنده اسنپدراگون ۶۷۵ نیز با موتو ماد می‌توانست به اینترنت ۵G دسترسی داشته باشد!

البته موتو Z3 هم که در سال ۲۰۱۸ روانه بازار شد، آنچنان از قابلیت سخت‌افزاری قدرتمندی بهره نمی‌برد! این محصول به یک پردازنده اسنپدراگون ۸۳۵ که پرچم‌دار سال ۲۰۱۷ کوالکام به حساب می‌آمد مجهز بود. حتی پرچم‌دار سال ۲۰۱۷ این شرکت که تحت عنوان موتو Z2 شناخته می‌شد و با پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵ و نمایشگر OLED بسیار با کیفیت و زیبا روانه بازار شد نیز قافله را به رقبا باخت چون از یک باتری با ظرفیت بسیار ناامید کننده ۲۷۳۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برد!

بیشتر بخوانید: قیمت گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰ تا چه اندازه پایین می‌آید؟

اما ماه گذشته، انتشار خبری مبنی بر اینکه موتورولا قصد عرضه یک پرچم‌دار قدرتمند را دارد، کاربران را غافلگیر کرد و موتورولا +Edge به احتمال زیاد همان محصولی است که در رابطه با آن حرف می‌زنیم! یک گوشی قدرتمند با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم به همراه اندروید ۱۰! اگر چنین خبری صحت داشته باشد، دیگر نیازی به موتو ماد نخواهد بود و این محصول به خودی خود توانایی پشتیبانی از اینترنت پر سرعت ۵G را خواهد داشت! در واقع چون این محصول از خانواده Z نیست، احتمالا از هیچ ماژول مغناطیسی موتورولا نیز پشتیبانی نخواهد کرد!

نمایشگر حفره‌ای؟!

متاسفانه بنچمارک هیچوقت اطلاعات کاملی در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد و خب طبیعتا نمی‌دانیم موتورولا +Edge از چه طراحی، چه تعداد دوربین و چه باتری برخوردار است. البته این را هم باید به خاطر داشت که طراحی یک عکس تقلبی مانند آنچه که در بالا مشاهده کردید بسیار ساده است، اما خب چون از وب‌سایت معتبری دریافت شده، به نظر مورد اعتماد می‌آید. هرچند باز هم باید به صحت کامل آن شک کرد!

فعلا تنها چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود، عرضه این گوشی از طریق ورایزن است! این ادعای ایوان بلس بود؛ شخصی که با اطمینان خاطر به این نکته نیز اشاره داشت که موتورولا +Edge از نمایشگر حفره‌ای برخوردار خواهد بود. همچنین نام این محصول نیز به این اشاره دارد که پرچم‌دار جدید موتورولا به نمایشگری با لبه‌های خمیده مجهز خواهد شد که اخیرا نیز در بسیاری از محصولات نظیر هواوی میت ۳۰ پرو و گلکسی اس ۱۰ پلاس مورد استفاده قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: تصویری از گوشی جدید و ناشناخته موتورولا به همراه قلم منتشر شد!

باقی مشخصات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد! اما خب می‌توان حدس‌هایی زد. اگر موتورولا وان زوم که عنوان میان‌رده را یدک می‌کشد از ۴ دوربین قدرتمند با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال بهره می‌برد، می‌توان انتظار داشت +Edge از دوربین‌های قدرتمندتری برخوردار باشد!

در مورد باتری هم فقط می‌توان امیدوار بود این شرکت اشتباه مرگبار زمان Z2 را تکرار نکند و برای عقب نماندن از رقبا هم که شده، پرچم‌دار خود را قدرتمندتر و کامل‌تر از همیشه راهی بازار کند. طی جدید‌ترین اخبار، گفته می‌شود این محصول در رویداد MWC 2020، در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند سال جاری) به همراه یک محصول میان‌رده با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ رونمایی خواهد شد! با این اوصاف هنوز خبرهای زیادی در رابطه با این محصول وجود دارد که در روزها و هفته‌های آتی در رابطه با آن‌ها بیشتر خواهیم شنید.

