سال گذشته هواوی P30 پرو با قیمت پایه ۱۰۰۰ یورو معرفی شد و مدل پایه P30 هم ۸۰۰ یورو قیمت داشت. اما حالا طبق اعلام یکی از افشاگران به نظر می‌رسد برای نسل بعدی آن‌ها یعنی گوشی‌های هواوی P40 می‌توانیم انتظار کاهش قیمت داشته باشیم.

طبق اعلام این افشاگر، هواوی P40 با قیمت پایه ۶۰۰ یورو در بازار عرضه می‌شود و ارزان‌ترین مدل پرو هم ۸۰۰ یورو قیمت خواهد داشت. البته همانطور که احتمالا می‌دانید این بار مدل سومی به نام هواوی P40 پریمیوم وجود دارد که این مدل با قیمت پایه ۱۰۰۰ یورو به دست کاربران خواهد رسید.

احتمالا بخشی از این تخفیف به فقدان سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل در این گوشی‌ها برمی‌گردد زیرا روی هم رفته خانواده هواوی P40 قرار است با سخت‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای روانه‌ی بازار شوند. به‌عنوان مثال، دوربین زوم مدل پریمیوم از زوم اپتیکال ۱۰ برابری، مدل پرو از زوم ۵ برابری و مدل معمولی هم از زوم ۳ برابری بهره می‌برد. علاوه بر این، دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۵۲ مگاپیکسلی خواهد بود و در ضمن نباید احتمال بهره‌گیری از نمایشگر خمیده در هر چهار جهت را از قلم بیندازیم که تمام این اقلام بسیار گران‌قیمت هستند. باید خاطرنشان کنیم که گوگل برای ارائه‌ی مجوز سرویس‌های خود، از هر گوشی فروخته شده در بازار اروپا تا ۴۰ دلار دریافت می‌کند.

با توجه به اینکه گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ قرار است با قیمت بالاتری روانه‌ی بازار شوند، احتمالا هواوی با کاهش قیمت این گوشی‌ها امیدوار است که کاربران زیادی موضوع نبود اپلیکیشن‌های گوگل را نادیده بگیرند و این گوشی‌ها را خریداری کنند. انتظار می‌رود هر سه گوشی هواوی P40 در انتهای ماه مارس در شهر پاریس رسما معرفی شوند.

