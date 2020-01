در حالی‌که تنها دو هفته به برگزاری رویداد Unpacked سامسونگ باقی مانده است، روز گذشته تصاویری از گوشی تاشو جدید این شرکت با نام گلکسی Z Flip منتشر شده است که ظاهری زیبا و جذاب از این گوشی را به نمایش می‌گذارد.

شیوه جدیدی از تعامل با گوشی‌های تاشو

مقایسه رندرهای منتشر شده در روز گذشته با رندرهایی که در نیمه دسامبر ۲۰۱۹ منتشر شده بودند، از یک گوشی پریمیوم حکایت دارد که به نمایشگر تاشو ۶.۷ اینچی از نوع Infinity-O مجهز است و بر خلاف گلکسی فولد، به صورت عمودی باز و بسته می‌شود. در قسمت بالایی این نمایشگر یک حفره مخصوص قرارگیری دوربین سلفی وجود دارد و حاشیه‌هایی در اطراف آن ایجاد شده است تا از نمایشگر بیشتر مراقبت کند. ظاهرا سامسونگ به شیوه جدیدی برای محافظت از نمایشگر دست یافته و قطعات کوچک پلاستیکی را به قسمت انتهایی کناره‌های آن اضافه کرده است که در زمان بسته شدن گوشی از لبه‌های نمایشگر محافظت می‌کنند.

نیمه بالایی قاب پشتی نیز میزبان دوربین اصلی دوگانه است که در گوشه سمت چپ قرار گرفته و به دو سنسور عریض و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی مجهز است. انتظار می‌رود این سنسورها از نوع همان سنسوری باشند که در گلکسی S20 به کار می‌روند. در کنار ماژول دوربین اصلی، یک فلش LED و یک نمایشگر ۱.۰۶ اینچی از نوع AMOLED نیز حضور دارند. این نمایشگر ثانویه می‌تواند با استفاده از قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) اطلاعاتی مانند زمان، تاریخ، وضعیت هوا و یا اعلان‌ها را نمایش دهد. همچنین، گفته می‌شود کاربران می‌توانند از آن به عنوان یک منظره‌یاب برای ثبت تصاویر سلفی با دوربین اصلی استفاده کنند.

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، این گوشی در ابعاد ۷.۲ × ۷۳.۶ × ۱۶۷.۹ میلی‌متر ساخته می‌شود که در حالت بسته ابعاد آن به ۱۷.۳ × ۷۳.۶ × ۸۴.۷ میلی‌متر کاهش می‌یابد. در مقام مقایسه، باید ذکر کنیم که ابعاد گلکسی نوت ۱۰ پلاس (به عنوان یک گوشی هوشمند معمولی) برابر با ۷.۹ × ۷۷.۲ × ۱۶۲.۳ میلی‌متر است.

سخت افزار یک پرچم‌دار

دو قسمت این گوشی توسط بدنه آلومینیومی پوشیده شده‌اند که با یک لولا (مشابه آنچه در گلکسی فولد به کار رفت) به یکدیگر متصل شده‌اند. قسمت بالایی گوشی امکان باز و بسته کردن آن در زاویه‌های ۷۰ تا ۱۱۰ درجه را برای کاربر فراهم می‌کند و میزبان کلیدهای فیزیکی تنظیم صدا و اسکنر اثر انگشت است؛ نیمه دوم بدنه نیز میزبان پورت USB و اسپیکر است.

سامسونگ درون این بدنه دو قسمتی از سخت افزاری استفاده خواهد کرد که با پرچم‌داران روز بازار قابل رقابت است. کره‌ای‌ها از چیپست اسنپ‌ دراگون ۸۵۵ پلاس (نسخه اورکلاک شده اسنپ دراگون ۸۵۵) برای گلکسی Z Flip استفاده خواهند کرد که با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی غیر قابل ارتقا همراه است. وظیفه تامین انرژی این مجموعه سخت افزاری بر عهده یک باتری ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعتی خواهد بود که از شارژ سریع ۱۵ واتی و شارژ بی‌سیم ۹ واتی پشتیبانی می‌کند. سیستم عامل اندروید ۱۰ به همراه رابط کاربری One UI 2.1 نیز به عنوان نرم افزار پیش‌فرض این گوشی انتخاب شده‌اند.

در نگاه اول، ظرفیت باتری گوشی تاشو جدید سامسونگ کمی ناامید کننده به‌نظر می‌رسد، اما بد نیست بدانید که برخلاف گلکسی فولد، گلکسی Z Flip تنها در صورتی قابل استفاده است که گوشی کاملا باز باشد و نمایشگر ۶.۷ اینچی در اختیار کاربر قرار گیرد. در این‌صورت، نگرانی درباره عمر باتری و شارژدهی آن بی‌مورد خواهد بود.

قیمت و زمان عرضه گلکسی Z Flip

سامسونگ در روز یازدهم فوریه (۲۲ بهمن) از گلکسی Z Flip به همراه گلکسی S20، گلکسی +S20، گلکسی S20 Ultra و گلکسی بادز پلاس رونمایی خواهد کرد. انتظار می‌رود ساعاتی پس از رونمایی این محصولات، امکان پیش‌ خرید برای کاربران در بازارهای منتخب فعال و سپس در روز ۱۴ فوریه عرضه رسمی آن‌ها با اولویت بازارهای اروپا و آمریکا آغاز شود.

در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیق و قطعی از قیمت گلکسی Z Flip در دسترس نیست، اما جزئیات فاش شده از منابع مختلف از قیمتی بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو برای این محصول حکایت دارند. البته گفته می‌شود این محصول در آمریکا با قیمتی معادل ۱۴۰۰ دلار به فروش خواهد رسید.

