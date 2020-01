جدیدترین گزارش مالی اپل منتشر شد؛ ثبت رکورد جدید

روز گذشته، اپل گزارش مربوط به درآمد دریافتی در نخستین فصل مالی ۲۰۲۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش، اپل در این دوره موفق شده درآمد ۹۱.۸ میلیارد دلاری کسب کند که بالاترین درآمد فصلی این شرکت محسوب می‌شود. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند این شرکت در این فصل موفق به اخذ درآمد ۸۸.۵ میلیارد دلاری خواهد شد. علاوه بر این باید به عملکرد قابل توجه بخش سخت‌افزار اشاره کنیم.

بر اساس این گزارش، آیفون بار دیگر بیش از نیمی از درآمد این شرکت را تشکیل داده است. این کمپانی طی فصل گذشته ۵۵.۹۶ میلیارد دلار را از جانب فروش آیفون‌ها کسب کرده است. در همین حین، باید به عملکرد فوق‌العاده گجت‌های پوشیدنی شامل اپل واچ و ایرپاد اشاره کنیم که درآمد حاصل از فروش آن‌ها به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. تیم کوک، مدیرعامل اپل، در بیانیه خود خاطرنشان کرده که بخش قابل توجهی از این رشد درآمد کل به فروش بالای آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو برمی‌گردد.

سرویس‌های نرم‌افزاری هم طی این مدت ۱۲.۷۲ میلیارد دلار برای کمپانی اپل به ارمغان آورده‌اند. برای مقایسه باید بگوییم درآمد حاصل از این بخش در مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۸۷ میلیارد دلار بوده است. تیم کوک طی مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که طی این مدت، این شرکت نتوانسته از عهده تامین تمام تقاضای مربوط به نسل سوم اپل واچ و ایرپادها بر بیاید. باید خاطرنشان کنیم نسل سوم اپل واچ ارزان‌ترین اپل واچ موجود در بازار محسوب می‌شود و در فصل تعطیلات تقاضا برای خرید این ساعت هوشمند و البته ایرپادها افزایش پیدا می‌کند.

اپل برای فصل مالی بعدی هم اعلام کرده که انتظار کسب درآمد ۶۳ تا ۶۷ میلیارد دلاری دارد. اپل برای این پیش‌بینی، موضوع شیوع ویروس را مطرح کرده که شاید روند تولید برخی از محصولات این شرکت را با مشکل مواجه کند. در همین زمینه باید بگوییم برخی از تامین‌کنندگان اپل در منطقه ووهان قرار دارند که منشا شیوع این ویروس به حساب می‌آید. به همین خاطر در پیش‌بینی مطرح شده، شاهد اختلاف ۴ میلیارد دلاری هستیم.

تحلیلگران می‌گویند در سال ۲۰۲۰ فروش آیفون‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند؛ گوشی‌هایی که بر اساس خبرهای منتشر شده قرار است از فناوری ۵G پشتیبانی کنند و کاربران بسیاری از کشورهای دارای زیرساخت‌های این فناوری، احتمالا از این آیفون‌ها استقبال خواهند کرد.

