دردسر تازه ویروس کرونا برای اپل؛ آیفون ۹ ممکن است با تاخیر تولید شود

پیش از این در خبرها اعلام کردیم که اپل در تدارک آغاز فرایند تولید انبوه آیفون ۹ از ماه آینده میلادی است و سعی دارد در ماه مارس آن را به بازارهای جهانی برساند. اما طبق جدیدترین گزارش بلومبرگ، این شرکت به‌زودی با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.

ویروس کرونا می‌تواند به مانعی جدید بر سر راه اپل تبدیل شود

در هفته‌های اخیر کشور چین با بیماری مرگبار جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند که از ویروسی به نام کرونا منشا می‌گیرد. این ویروس مرموز تا کنون بیش از ۴۰۰۰ نفر از شهروندان چین را آلوده کرده و منجر به مرگ بیش از ۱۰۰ نفر در این کشور شده است و در روزهای گذشته نمونه‌هایی از ابتلا به آن در قسمت‌های مختلف دنیا نیز مشاهده شده‌اند.

شهر ووهان در مرکز چین که به عنوان مبدا شیوع ویروس کرونا شناخته می‌شود، تنها ۵۰۰ کیلومتر با بزرگترین کارخانه اپل در این کشور فاصله دارد و احتمال ابتلای کارکنان این کارخانه به این ویروس خطرناک بسیار زیاد است. همچنین، سایت پگاترون که اپل در آن به تولید آیفون‌ها مشغول است نیز با شهر شانگهای فاصله کمی دارد. طبق گزارش‌ها، ۶۶ مورد ابتلا به ویروس کرونا و یک مورد مرگ ناشی از آن نیز در این منطقه به ثبت رسیده است.

سایت دیگری با نام iPhone City Plant که به فاکس‌کان تعلق دارد نیز در منطقه ژنگ‌ژو واقع شده که در آن ۱۶۸ مورد ابتلا و یک مورد مرگ گزارش شده است.

در حالی‌که وضعیت گسترش ویروس کرونا در چین به دقت رصد می‌شود، اما تعداد مبتلایان به آن همچنان در حال افزایش است و ممکن است دولت این کشور مجبور شود برای جلوگیری از انتشار این ویروس به‌طور موقت از فعالیت کارخانه‌هایی که در نزدیکی مناطق آلوده قرار دارند جلوگیری کند.

پاتریک مورهد، تحلیل‌گر صنعتی، درباره وضعیت احتمالی چنین می‌گوید:

نمی‌توانم سناریویی را تصور کنم که در آن زنجیره تامین (اپل) مختل نشده باشد. اگر در (تامین) مواد اولیه خام، ساخت، سرهم‌بندی، آزمایش و حمل وقفه طولانی ایجاد شود، یک شکست خواهد بود.

Wedbush Securities نیز اعلام کرده است:

اگر کارکنان در فاکس‌کان و سایر هاب‌های تولید در چین محدود شوند، نگرانی از وقفه در کار زنجیره تامین وجود دارد. اگر اقدامات پیش‌گیرانه چین مناطق بیشتری را پوشش دهد، ممکن است بر (کار) زنجیره تامین اثر منفی بگذارد که نگرانی بزرگی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.

روند تولید آیفون ۹ به‌صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

با وجود آمادگی اپل برای مقابله با هرگونه اخلالی در روند فعالیت زنجیره تامین این شرکت، هنوز هم بخش بزرگی از فرایند ساخت آیفون‌های اپل در خاک چین انجام می‌شود. بنابراین، کمبود نیروی کار محلی در این منطقه می‌تواند ضرر بزرگی به کسب‌و‌کار گوشی‌های هوشمند این کمپانی وارد کند.

با توجه به افزایش تقاضا برای آیفون‌های ۱۱ و ۱۱ پرو، کوپرتینویی‌ها اکنون در تلاش هستند تا تولید این مدل‌ها را نیز افزایش دهند؛ اما ظاهرا تعداد زیادی دستگاه آماده تحویل در انبار دارند که اگر توقف فعالیت شرکای اپل در چین طولانی شود، به کسب‌و‌کار بخش آیفون آسیب جدی وارد می‌شود.

اما بزرگترین مشکل احتمالی که باعث نگرانی اپل شده، همچنان تولید آیفون ۹ است که انتظار می‌رود در ماه مارس رونمایی شود. این مدل هنوز وارد فاز تولید انبوه نشده است و هرگونه کمبود و نقصی در هفته‌های پیش رو می‌تواند موجودی این گوشی برای تامین انتظارات اپل و نیاز بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق اخبار و شواهد موجود، آیفون ۹ با ظاهری مانند آیفون ۸ و سخت افزاری مشابه آنچه در آیفون ۱۱ به کار رفته است تولید خواهد شد. در نتیجه می‌توان انتظار مشخصات زیر را از آن داشت:

نمایشگر ۴.۷ اینچی با پنل LCD به همراه حاشیه‌های زیاد

سنسور اسکنر اثر انگشت (تاچ‌ آی‌دی)

چیپ اپل A13

حافظه رم ۲ یا ۳ گیگابایت

دوربین مجهز به یک سنسور

سیستم عامل iOS 13

متاسفانه شایعات منتشر شده از عدم تغییر ظرفیت باتری این گوشی نسبت به آیفون ۸ حکایت دارند، بنابراین ممکن است آیفون ۹ نیز به یک باتری ۱۸۲۱ میلی آمپر ساعتی مجهز شود. این گوشی با قیمت احتمالی ۳۹۹ دلار در اواخر ماه مارس وارد بازار خواهد شد و پس از آن اپل تولید آیفون ۸ و ۸ پلاس را متوقف خواهد کرد تا آیفون ۹ در این بازه قیمتی هیچ رقیب هم‌خانواده‌ای نداشته باشد.

