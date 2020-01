در سال ۲۰۱۹ دو شرکت مهم هواوی و سامسونگ اولین گوشی تاشو خود را روانه‌ی بازار کردند که البته گوشی هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا فقط در بازار چین عرضه شده است. این گوشی‌ها هنوز مشکلات زیادی دارند و بسیاری از این مسائل باید حل و فصل شود. خوشبختانه، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ شرکت‌های مختلف گوشی‌های تاشو بهتر و بادوام‌تری را روانه‌ی بازار خواهند کرد. در این زمینه باید به گلکسی Z Flip و موتورولا ریزر اشاره کنیم.

موتورولا ریزر که نخستین گوشی تاشو عمودی به شمار می‌رود، حدود دو ماه قبل معرفی شد ولی هنوز به بازار عرضه نشده است. در همین رابطه، سامسونگ حدود دو هفته دیگر از گوشی تاشو گلکسی Z Flip رونمایی می‌کند که این گوشی هم مبتنی بر طراحی عمودی است. اگرچه هر دو گوشی از جهاتی مشابه یکدیگر هستند، ولی تفاوت‌های بسیار مهمی هم دارند که در ادامه به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها نگاهی می‌اندازیم.

طراحی و نمایشگر

مهم‌ترین شباهت این دو گوشی در زمینه‌ی شکل و شمایل کلی آن‌ها است زیرا هر دو از مکانیسم عمودی بهره می‌برند. این در حالی است که گلکسی فولد و هواوی میت ایکس به‌صورت افقی باز و بسته می‌شوند.

در رابطه با نمایشگر باید بگوییم که طبق گزارش‌های منتشر شده، گلکسی Z Flip از نمایشگر اصلی ۶.۷ اینچی بهره می‌برد و در بخش بیرونی آن یک نمایشگر بسیار کوچک ۱ اینچی تعبیه شده است. از طرفی دیگر، موتورولا ریزر مجهز به نمایشگر اصلی ۶.۲ اینچی است و در بخش بیرونی آن نمایشگر ۲.۷ اینچی قرار گرفته.

از دیگر تفاوت‌های آن‌ها می‌توانیم به موقعیت حسگر اثر نمایشگر اشاره کنیم. این حسگر در کنار بدنه گلکسی Z Flip تعبیه شده ولی حسگر اثر انگشت ریزر در بخش پایینی نمایشگر قرار دارد. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم بین آن‌ها، مربوط به پوشش نمایشگر انعطاف‌پذیر آن‌ها است. اگرچه پوشش محافظ موتورولا ریزر از جنس پلاستیک است، ولی سامسونگ برای نمایشگر انعطاف‌پذیر گلکسی Z Flip تصمیم گرفته برای این پوشش از شیشه بسیار نازک موسوم به UTG استفاده کند. باید خاطرنشان کنیم استفاده از پوشش مبتنی بر شیشه مقاومت نمایشگر انعطاف‌پذیر را افزایش می‌دهد.

سخت‌افزار

طبق گزارش‌های مطرح شده، قلب تپنده گوشی گلکسی Z Flip تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس است که در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی غیرقابل افزایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمینه‌ی سخت‌افزار، مشخصات موتورولا ریزر در برابر رقیب اصلی خود چندان به چشم نمی‌آید. این گوشی از تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۱۰، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

باتری هر دو گوشی با توجه به استانداردهای فعلی ظرفیت کمی دارند ولی در هر صورت گلکسی Z Flip در این زمینه نسبت به رقیب خود از باتری بزرگ‌تری بهره می‌برد. گفته می‌شود باتری این گوشی تاشو سامسونگ مبتنی بر ظرفیت ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است ولی انرژی موتورولا ریزر را یک باتری ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند.

دوربین

تمرکز گوشی‌های تاشو معمولا معطوف به تعبیه دوربین‌های همه‌فن‌حریف نیست. همین موضوع برای گلکسی Z Flip و موتورولا ریزر هم صدق می‌کند. انتظار می‌رود گلکسی Z Flip با دو دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی عرضه شود که شامل دوربین اصلی و اولترا واید است. در حفره نمایشگر هم ظاهرا یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی تعبیه شده است. از طرفی دیگر، موتورولا ریزر از یک دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

قیمت و تاریخ عرضه

ساخت گوشی‌های تاشو کار راحتی نیست و به همین خاطر این گوشی‌ها با قیمت بالایی روانه‌ی بازار می‌شوند. البته همانطور که انتظار داشتیم، قیمت این گوشی‌ها در حال کاهش یافتن است. انتظار می‌رود گلکسی Z Flip با قیمت ۱۴۰۰ دلار به دست کاربران برسد و قیمت موتورولا ریزر هم ۱۵۰۰ دلار است.

سامسونگ در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) از جدیدترین گوشی تاشو خود رونمایی می‌کند و فقط سه روز بعد یعنی ۱۴ فوریه فروش آن آغاز می‌شود. همانطور که گفتیم، موتورولا حدود دو ماه قبل از گوشی تاشو ریزر رونمایی کرد و قرار است از تاریخ ۱۸ فوریه عرضه آن آغاز شود.

