به‌روزرسانی HMS 4.0 پلتفرم نرم‌افزاری جدید هواوی نه‌تنها امکان دسترسی کاربرانی که امکان استفاده از سرویس‌های گوگل را ندارند، به سرویس‌های مشابه فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند یکپارچگی بیشتر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای کاربران گوشی‌های هواوی به همراه داشته باشد.

هواوی در دسامبر سال گذشته میلادی، از نسخه چهارم پلتفرم نرم‌افزاری HMS رونمایی کرد. هواوی با عرضه جهانی HMS Core 4.0 گام موثری در مسیر توسعه جهانی اکوسیستم سرویس‌های موبایلی خود برداشته است. HMS Core مجموعه‌ای از قابلیت‌های ابری و موبایلی هواوی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد و فرآیند توسعه نرم‌افزاری را با سهولت و سرعت بیشتر، جذاب‌تر کرده است.

راهکارهایی برای تضمین موفقیت

پیش از این، شرکت‌ها و برندهای مختلفی سعی کردند فروشگاه‌های نرم‌افزاری و پلتفرم‌های توسعه مختص به خود را به بازار عرضه کنند و در اختیار کاربران دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند قرار دهند. اقدامی که در اکثر موارد موفقیت چندانی برای آنها نداشته است. اما هواوی تلاش کرده با ارائه قابلیت‌های متفاوت و اقدام‌های انگیزشی، راهکارهایی باب میل کاربران ارائه کند.

مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند بر پایه هسته این پلتفرم یعنی HMS Core (Huawei Mobile Services Core)، بیش از ۵۵۰۰۰ اپلیکیشن ثبت شده است. نکته قابل توجه، امکان ثبت نام و استفاده رایگان از این بستر است. در دسترس بودن ۲۴ کیت توسعه نرم‌افزاری باعث شده امکان استفاده از عددی حدود هزار API ممکن شود. کیت‌هایی که کاربردهای متفاوتی دارند، از امکان رهگیری موقعیت مکانی و وضعیت سلامتی تا یادگیری ماشینی و غیره. در نسخه جدید، هواوی تغییراتی را هم در سیاست‌ها و قابلیت‌های مرتبط با نمایش تبلیغات ایجاد کرده است.

هواوی برای هم‌سو کردن اقدام و عمل، کمک مالی ۲۰ هزار پوندی را هم درنظر گرفته که می‌تواند به هر اپلیکیشنی که تا قبل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی در گالری نرم‌افزاری یا همان App Gallery آپلود شود، تعلق بگیرد.

پکیجی متنوع و آماده به کار

در لیست قابلیت‌های HMS Core 4.0، امکان استفاده از حساب‌های هواوی، پرداخت، سرویس‌های ابری، سرویس‌های بازی، سرویس‌های توسعه‌یافته برپایه یادگیری ماشینی و درک مفاهیم، سرویس‌های ارتباطی راه نزدیک، سرویس‌های شناسایی در بستر امنیتی، تشخیص موقعیت مکانی، مرتبط با فعالیت‌های ورزشی و تشخیص هویت کاربر وجود دارد. طیف قابل توجهی از این سرویس‌ها، امکان ادغام راهکارهای ابری را در محصولات تولیدشده توسط توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری فراهم می‌کنند تا توسعه محصولات و تست و بررسی آن‌ها، ساده‌تر از قبل شود.

همچنین HMS Connect هم مجموعه‌ای از سرویس‌ها را در اختیار توسعه‌دهندگان و شرکای نرم‌افزاری قرار داده تا مراحل توسعه، تست، لیست کردن فرایندها و تحلیل عملکردها را ساده‌تر کند.

HMS Apps نیز به عنوان گزینه‌ای مکمل، اپلیکیشن‌های پایه شامل Huawei Cloud Space, Huawei Smart Assistant, Huawei App Market, Huawei Wallet, Huawei Skyrim, Huawei Video, Huawei Music, Huawei Reading, Huawei Themes و Living Services را در خود ادغام کرده است.

رونمایی هواوی از این راهکار جدید، زمانی انجام شد که مایکروسافت به شکست خود در ارائه اکوسیستم موبایلی ویندوز ۱۰ موبایل اعتراف کرد. البته تفاوت هواوی با مایکروسافت آن است که چینی‌ها سازگاری ۱۰۰ درصدی با اکوسیستم اندروید را تضمین کرده‌اند تا کاربران با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های شایع در دنیای پلتفرم‌های نرم‌افزاری همراه مواجه نشوند.

منبع متن: digikala