شرکت شیائومی از چند ماه قبل ارائه‌ی جدیدترین نسخه رابط کاربری خود موسوم به MIUI 11 را آغاز کرده است. حالا متخصصان سایت XDA با بررسی این رابط کاربری شواهد قابل توجهی را در مورد گوشی شیائومی می ۱۰ پرو پیدا کرده‌اند. بر اساس این کدهای پیدا شده، ظاهرا این گوشی از شارژ سریع ۶۶ وات پشتیبانی می‌کند و در همین زمینه مدتی قبل هم سندی منتشر شده است.

البته عکس‌های واقعی منتسب به این گوشی هم منتشر شده که در این عکس‌ها، بر روی شارژر مربوطه عدد ۶۵ وات دیده می‌شود. به غیر از مدل پرو، باید به مدل معمولی می ۱۰ هم اشاره کنیم که ظاهرا از شارژ سریع ۴۰ وات پشتیبانی می‌کند. گفته می‌شود هر دو گوشی از شارژ سریع بی‌سیم هم بهره می‌برند ولی در کدهای MIUI 11 مدرکی برای اثبات این ادعا پیدا نشده است.

بر اساس اعلام رسمی شیائومی، گوشی‌های شیائومی می ۱۰ با تراشه قدرتمند و تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۸۶۵ روانه‌ی بازار خواهند شد. طبق شایعات مطرح شده، ظاهرا نمایشگر آن‌ها مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ هرتز است و دوربین اصلی آن‌ها هم از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. روی هم رفته باید انتظار تعبیه ۴ دوربین اصلی را داشته باشیم. همچنین گفته می‌شود ظرفیت باتری هر دو گوشی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت است. بر اساس اعلام شرکت شیائومی، در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) این دو گوشی رسما معرفی خواهند شد.

