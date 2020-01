طبق بررسی‌هایی که وب‌سایت معروف Dxomark انجام داده، دوربین سلفی گوشی آیفون ۱۱ توانست به نسبت محصول سال قبل اپل به امتیاز بهتری دست پیدا کند، اما در مقایسه با رقبای اصلی خود در این بخش ضعیف‌تر ظاهر شده!

وب‌سایت Dxomark همیشه دوربین گوشی‌های آیفون و اندروید را با تست‌های مختلف، از تمامی جهات مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. چند روز پیش نیز این وب‌سایت تصمیم گرفت با بررسی دوربین سلفی آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو، عملکرد آخرین و قدرتمندترین پرچم‌دارهای اپل را نیز زیر ذره‌بین قرار دهد تا ببیند آیا گوشی‌های قدرتمند اپل می‌توانند در بخش دوربین سلفی با رقبای اندرویدی قدرتمند خود مقابله کنند یا خیر!

البته تستی که Dxomark انجام داد صرفا روی آیفون ۱۱ پرو بود اما خب از آن جایی که هر سه محصول جدید اپل از یک دوربین سلفی با فناوری‌های مشابه بهره می‌برند، نتیجه بررسی نیز عملا باید مشابه و قابل تعمیم به هر دو محصول دیگر (آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مکس) باشد.

با بررسی‌هایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که آیفون ۱۱ در بخش دوربین سلفی عملکرد بهتری از آیفون XS، پرچم‌دار سال گذشته اپل داشت. یکی از این موارد، محدوده پوشش عریض‌تر دوربین سلفی آیفون‌های جدید است. با عریض‌تر شدن لنزها، نه تنها امکان قرارگیری سوژه‌های بیشتر در یک تصویر فراهم شد، بلکه کیفیت فوکوس نیز بسیار بهتر شده و جزئیات خوبی در عکس‌ها ثبت می‌شود. قابلیت بوکه کردن تصاویر در آیفون ۱۱ به شدت مورد تحسین Dxomark قرار گرفت و این گوشی توانست به لطف عمق میدان گسترده‌تر، در پرتره‌های گروهی، در اکثر فواصل فوکوس فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

بیشتر بخوانید: بهترین دوربین سلفی گوشی‌های ۲۰۱۹ از نگاه Dxomark

اضافه شدن لنز عریض‌تر در گوشی‌های جدید یک نقطه عطف بزرگ محسوب شده و باعث می‌شود سوژه‌های بیشتری در یک قاب قرار گیرند و ترکیب‌بندی در موقعیت‌های مختلف به خوبی صورت گیرد. نقاط قوت بیشتری نیز وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به فوکوس بهتر روی پس زمینه و صورت سوژه با جزئیات بسیار بالا در فواصل مختلف و همچنین توانایی بالای آن در بوکه کردن تصاویر اشاره کرد.

به گفته Dxomark، فناوری Smart HDR اپل باعث می‌شود نور نقاط روشن در تصاویر مختلف به بهترین شکل ممکن کنترل شود. البته در برخی موارد شاهد عملکرد ضعیف این قابلیت بودیم، اما در مجموع باید عملکرد آن را عالی در نظر گرفت. در مقایسه با آیفون XS، آیفون ۱۱ در نمایش رنگ‌ها و فوکوس عملکرد بسیار بهتری دارد.

از عکاسی گه بگذریم به فیلم‌برداری می‌رسیم که خب در این بخش هم همه چیز، از بافت ویدئو گرفته تا نوردهی، به نسبت آیفون XS بهبود پیدا کرده. Dxomark می‌گوید:

آیفون ۱۱ پرو مکس به لطف برخورداری از قابلیت HDR در دوربین سلفی، در میزان نوردهی ویدئو بهترین است. همین مسئله موجب افزایش محدوده دینامیکی تصویر در محیط‌های بیرون از خانه می‌شود. بافت تصاویر به نسبت آیفون XS مکس بهتر شده و اگرچه در این بخش اپل بهترین در بین دیگر محصولات نیست، اما اضافه شدن قابلیت فیلم‌برداری ۴K به آیفون ۱۱ پرو مکس باعث شده ویدئو‌های ثبت شده توسط این محصول، فوق‌العاده با کیفیت شده و جزئیات بالایی را به نمایش بگذارند.

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو و هواوی میت ۳۰ پرو

علی‌رغم این بهبودی‌ها، دوربین سلفی آیفون ۱۱ هنوز در برابر رقبا عملکرد ضعیف‌تری دارد. اگرچه در شرایط نوری مساعد عملکرد دوربین سلفی آیفون ۱۱ فوق‌العاده است، اما مشکلات اصلی زمانی پدیدار می‌شوند که در نور شب به عکاسی با آن بپردازیم. جایی که مشکلات در تعادل نور سفید، نویز، از دست رفتن فوکوس روی سوژه‌هایی با فاصله دور و همچنین حالت غیر طبیعی چهره‌ها به خصوص در کناره‌های تصویر به وضوح قابل مشاهده است.

مشکلات اشاره شده اما در ضبط ویدئو نیز خود را نشان داد. در نور کم، چه درون خانه و چه بیرون آن، ویدئو‌های ضبط شده با دوربین سلفی آیفون ۱۱ نویز زیاد داشته و جزئیات نیز آنطور که انتظار می‌رفت در آن به نمایش گذاشته نمی‌شود. بنابراین دوربین سلفی آیفون ۱۱ (و دو مدل پرو) در این بررسی با امتیاز ۹۱، جایگاه دهم را به خود اختصاص داد! آیفون XS در این مقایسه با امتیاز ۸۲ در رده ۱۵ قرار دارد. شما عزیزان می‌توانید لیست ۱۰ گوشی برتر در بخش دوربین سلفی را در زیر مشاهده کنید.

هواوی نوا ۶ ۵G – با امتیاز ۱۰۰ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G – با امتیاز ۹۹ ایسوس زنفون ۵ – با امتیاز ۹۸ سامسونگ گلکسی اس ۱۰ ۵G – با امتیاز ۹۷ سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس – با امتیاز ۹۶ هواوی میت ۳۰ پرو – با امتیاز ۹۳ گوگل پیکسل ۳ – با امتیاز ۹۲ گوگل پیکسل ۴ – با امتیاز ۹۲ سامسونگ گلکسی نوت ۹ – با امتیاز ۹۲ آیفون ۱۱ پرو مکس – با امتیاز ۹۱

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که معیارهای Dxomark برای بررسی کیفیت دوربین‌ها و امتیاز دادن به آن‌ها شاید برای خیلی از کاربران پسندیده نباشد! برخی‌ها به دنبال مشخصه‌های متفاوتی هستند که Dxomark ممکن است وجود آن را در گوشی‌های هوشمند ضعف تلقی کند! بنابراین در درجه اول سلیقه کاربر است که تعیین کننده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دوربین سلفی مدل ۵G هواوی نوا ۶ بالاترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد

منبع: ۹to5mac

The post دوربین سلفی آیفون ۱۱؛ بهتر از آیفون XS، ضعیف‌تر از رقبا! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala