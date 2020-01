اکانت توییتری Nokia Anew که در زمینه‌ی افشای خبرهای موثق مربوط به گوشی‌های نوکیا ید طولایی دارد، اعلام کرده که کمپانی HMD Global برای جدیدترین پرچم‌دار این شرکت موسوم به نوکیا ۹.۲، مشغول بررسی استفاده از دوربین زیر نمایشگر است. البته این فرایند در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد.

ظاهرا در این مدل اولیه، دوربین زیر نمایشگر زیر نور مستقیم خورشید دیده می‌شود. به نظر می‌رسد HMD Global طی ماه‌های آینده به توسعه این مشخصه ادامه می‌دهد و اگر در نهایت نتواند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کند، این ویژگی را کنار می‌گذارد. باید خاطرنشان کنیم شرکت‌های مختلفی مانند شیائومی، اوپو و سامسونگ هم مشغول توسعه این ویژگی هستند ولی تعبیه دوربین سلفی زیر نمایشگر چالش‌های مختلفی را به همراه دارد و به همین خاطر هنوز شرکتی نتوانسته گوشی مجهز به چنین قابلیتی را روانه‌ی بازار کند.

ظاهرا جدیدترین پرچم‌دار نوکیا از تراشه تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند. بر اساس گزارش‌های مطرح شده، HMD Global برای توسعه دوربین گوشی پرچم‌دار جدید خود از شرکت Light استفاده نخواهد کرد ولی احتمالا بار دیگر شاهد تعبیه دوربین پنج‌گانه یا حتی شش‌گانه خواهیم بود.

در صورتیکه بهره‌گیری جدیدترین پرچم‌دار نوکیا از دوربین زیر نمایشگر صحت داشته باشد، مطمئنا طی ماه‌های آینده خبرها و گزارش‌های بیشتری در مورد آن مطرح می‌شود.

منبع: Android Authority

The post آیا جدیدترین پرچم‌دار نوکیا با دوربین زیر نمایشگر عرضه می‌شود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala