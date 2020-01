کاهش ۵۳ درصدی سود سامسونگ در سال ۲۰۱۹

سامسونگ ساعاتی قبل گزارش مالی مربوط به سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد. طی این مدت که شامل فصل تعطیلات است، این شرکت موفق شده ۵۹.۸۸ تریلیون وون (۵۰.۵۷ میلیارد دلار) درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط ۱ درصد افزایش داشته است. سود عملیاتی مربوط به این فصل هم ۷.۱۶ تریلیون وون (۶.۰۵) بوده که در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ حدود ۳۴ درصد کمتر شده است.

از لحاظ عملکرد کلی در سال ۲۰۱۹، سامسونگ موفق به کسب درآمد ۱۹۴.۵۵ میلیارد دلاری شده است که حدود ۵.۵ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. علاوه بر این، سود عملیاتی شرکت سامسونگ طی این سال ۲۳.۴۴ میلیارد دلار است که نسبت به سال قبلی ۵۲.۸ درصد پایین آمده. بخش موبایل سامسونگ در سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ توانسته از لحاظ درآمدی ۷ درصد و از لحاظ سود عملیاتی ۶۷ درصد رشد پیدا کند.

مهم‌ترین دلیل اصلی کاهش سود سامسونگ، کاهش قیمت تراشه‌های حافظه است که بزرگ‌ترین محرک سود سامسونگ در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. همچنین سود بخش تولید نمایشگر سامسونگ به دلیل کاهش تقاضا کاهش پیدا کرده است. از طرفی دیگر، بخش موبایل سامسونگ در مقایسه با سال ۲۰۱۸ وضعیت بهتری پیدا کرده که سامسونگ این موضوع را به فروش بالای پرچم‌داران و سودآوری گوشی‌های گلکسی A نسبت داده است.

سامسونگ امیدوار است که در سال ۲۰۲۰ افزایش استقبال از گوشی‌های ۵G بتواند وضعیت مالی این شرکت را بهبود ببخشد. استقبال گسترده از این گوشی‌ها نه‌تنها منجر به افزایش درآمد بخش موبایل می‌شود، بلکه سامسونگ انتظار دارد که بتواند چیپ‌های حافظه بیشتری را به شرکت‌های سازنده گوشی‌ها و دیتاسنترها به فروش برساند. سامسونگ با افزایش تمرکز بر توسعه تراشه‌های حاوی مودم ۵G می‌خواهد فروش آن‌ها را افزایش بدهد و امیدوار است تقاضا برای نمایشگرهای اولد و سنسورهای دوربین رزولوشن بالا بیشتر از گذشته شود.

