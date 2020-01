ساعت هوشمند اوپو را در تصویر رندر رسمی ببینید

اولین بار در مراسم Inno Day در ماه دسامبر بود که اوپو در کنار معرفی برخی محصولات جدید خود، صحبت از یک ساعت هوشمند جدید و هدفون کاملا بی‌سیم جدید خود به میان آورد. حالا اما قائم مقام این شرکت، اولین تصویر رندر رسمی از ساعت هوشمند اوپو را منتشر کرده که قرار است نمایشگری مربعی شکل داشته باشد. همچنین نمایشگر ساعت هوشمند اوپو یا حداقل شیشه رویی آن، در دو طرف خمیدگی دارد و در کنار ساعت هم دو دکمه دیده می‌شود.

این ساعت هوشمند بی‌شباهت به اپل واچ نیست و در نگاه اول ساعت هوشمند اپل را به یاد می‌آورد. اما برخلاف اپل واچ که دارای یک پیچ دیجیتال و یک دکمه در سمت راست خودش است، اینجا خبری از پیچ دیجیتالی نیست و تنها دو دکمه در کنار ساعت جای گرفته‌اند. در وسط این دو دکمه هم یک حفره دیده می‌شود که احتمالا مربوط به میکروفون است. این یعنی قابلیت پاسخگویی به تماس‌ها و صحبت با دستیار صوتی هم در این ساعت وجود خواهد داشت.

همچنین در مورد ساعت هوشمند این شرکت دو سوال اساسی وجود دارد. اول اینکه آیا می‌توان در این ساعت هوشمند سیم‌کارت قرار داد و یا از سیم‌کارت eSIM پشتیبانی می‌کند یا خیر. دومین سوال هم سیستم عامل ساعت است که آیا قرار است بر مبنای پلتفرم Wear OS گوگل باشد یا خیر. در هر صورت، این ساعت هوشمند قرار است در سه ماهه اول سال جاری میلادی معرفی شود. شرکت اوپو هم گفته که رسما مراسمی در نمایشگاه موبایل بارسلون یا MWC برگزار خواهد کرد و آن مراسم زمان مناسبی برای معرفی این ساعت هوشمند به نظر می‌رسد. در مورد مشخصات و نام این ساعت هوشمند هنوز اطلاعات خاصی در دسترس نیست اما حداقل از ظاهر اگر بخواهیم قضاوت کنیم، با ساعت جذابی روبرو هستیم. شما درباره ساعت هوشمند اوپو چه فکر می‌کنید؟

