ظاهرا سال ۲۰۲۰ برای اپل سال پرباری خواهد بود و این شرکت قصد دارد تنوعی بی‌سابقه از محصولات را راهی بازار کند. اما طبق معمول، در این میان آنچه بیش از همه توجهات را به خود جلب خواهد کرد، آیفون‌های جدید این شرکت خواهند بود. تا کنون از خانواده پرچم‌داران آیفون ۱۲ و یک گوشی اقتصادی به نام آیفون ۹ خبرهای زیادی منتشر کردیم، اما به نظر می‌رسد آیفون دیگری با نام ۹ پلاس نیز در حال توسعه است که در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد.

صفحه نمایش تمام صفحه و بازگشت Touch ID

مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر با سابقه‌ای که اغلب پیش‌بینی‌هایش درباره محصولات اپل به واقعیت بدل شده‌اند؛ در جدیدترین یادداشت خود اعلام کرده که این شرکت علاوه بر آیفون ۹ از مدل دیگری نیز رونمایی خواهد کرد که آیفون ۹ پلاس (یا SE 2 پلاس) نام خواهد گرفت و ترکیبی از بهترین المان‌های طراحی آیفون‌های ۶، ۷، ۸، XR و ۱۱ خواهد بود.

ظاهرا اپل قصد دارد در آیفون ۹ پلاس بار دیگر از صفحه نمایش بی‌حاشیه LCD خود استفاده کند که با یک بریدگی در بالای نمایشگر، میزبان Face ID خواهد بود. اما آن‌گونه که گفته می‌شود، ظاهرا این‌بار بریدگی بالای نمایشگر نسبت به قبل کوچک‌تر خواهد بود و یا حتی ممکن است به‌طور کامل حذف شود که البته احتمال ضعیف‌تری به‌نظر می‌رسد.

پیش‌بینی‌ می‌شود کوپرتینویی‌ها برای اطمینان خاطر بیشتر کاربران از تامین امنیت گوشی خود، قصد دارند تا به‌جای جدیدترین فناوری بیومتریک خود، از Touch ID استفاده کنند که از سال ۲۰۱۳ و همزمان با معرفی آیفون ۵s در محصولات این شرکت حضور داشت و بازخوردهای مناسبی از سوی کاربران دریافت کرد. اما ظاهرا این‌بار به دلیل تمایل اپل به عرضه آیفون ارزان قیمت تمام صفحه، بر خلاف آیفون‌های قدیمی، اسکنر اثر انگشت فیزیکی آیفون ۹ پلاس به کلید پاور موجود در لبه گوشی منتقل خواهد شد. مینگ‌چی کو مدعی است که آیفون ۹ پلاس با ارائه یک طراحی جدید، تجربه کاربری بسیاری خوبی را رقم خواهد زد.

ممکن است آیفون ۹ پلاس به عنوان جایگزین آیفون XR عرضه شود

طبق شایعات، آیفون ۹ پلاس به صفحه نمایشی با ابعاد ۵.۵ یا ۶.۱ اینچی مجهز خواهد بود که البته به نظر کو، احتمال تجهیز به نمایشگر ۶.۱ اینچی بیشتر است.

اپل قصد دارد این گوشی را با قیمتی کمتر ولی با مشخصات بهتر در ماه مارس به عنوان جانشین آیفون XR معرفی نماید. اما اگر این شرکت اصرار داشته باشد تا نمایشگر تمام صفحه و Touch ID جدید حتما در آیفون ۹ پلاس حضور داشته باشند، منطقی است که برای کاهش هزینه‌ها و قیمت نهایی محصول از بیشتر قطعات و ساختارهای به‌کار رفته در آیفون XR کمک بگیرد.

تولید نمایشگر تمام صفحه ۵.۵ اینچی توسط اپل تا پیش از این سابقه نداشته و به همین دلیل قطعا به تولید بدنه و قطعات جدید نیز منجر خواهد شد. در نتیجه، استفاده از چنین ابعادی باعث تحمیل هزینه بیشتر خواهد شد و قیمت نهایی آیفون ۹ پلاس را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین استفاده از ابعادی مشابه آیفون XR منطقی‌تر است.

همچنین اپل می‌تواند از این استراتژی برای مدل‌های پرو آیفون‌های ۲۰۲۱ نیز استفاده کند. طبق شایعات منتشر شده، این شرکت در حال توسعه گوشی‌هایی با سیستم Face ID جدید است که بریدگی بالای نمایشگر را نسبت به نسخه‌های فعلی کاهش می‌دهند و مدلی دیگر که Face ID در زیر نمایشگر قرار می‌گیرد تا بریدگی به‌طور کامل حذف شود. یکی از این مدل‌ها درگاه لایتنینگ را نیز حذف خواهد کرد.

آیفون ۹ همچنان جایگاه خود را خواهد داشت

همان‌طور که از نام گوشی‌های مورد بحث پیداست، آیفون ۹ پلاس نسبت به آیفون ۹ بزرگتر خواهد بود. ۹ پلاس در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ وارد بازار خواهد شد در حالی‌که آیفون ۹ در سال جاری عرضه می‌شود.

طبق آنچه تا کنون منتشر شده است، آیفون ۹ ترکیبی از سخت افزار آیفون ۱۱ در کالبد آیفون ۸ خواهد بود. بنابراین انتظار داریم این گوشی با ویژگی‌هایی همچون حاشیه‌های بزرگ اطراف نمایشگر ۴.۷ اینچی LCD، تجهیز به چیپ A13 Bionic به همراه ۳ گیگابایت رم، دوربین اصلی تک لنز، باتری ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعتی و کلید هوم مجهز به Touch ID معرفی شود. همچنین، قیمت احتمالی این گوشی ۳۹۹ دلار پیش‌بینی شده است.

