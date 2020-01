این نسخه از آیفون ۱۱ پرو با الهام از تسلا سایبرتراک طراحی شده!

برند لوکس Caviar را ممکن است بشناسید. این برند تا به حال نسخه‌هایی خیلی خاص و البته خیلی گران از آیفون‌های اپل تولید کرده و حالا جدیدترین محصول این شرکت که Cyberphone نام دارد، معرفی شده است. Cyberphone در واقع شامل دو گوشی آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max می‌شود که طراحی الهام گرفته از تسلا سایبرتراک دارند.

طراحی خودروها این روزها و با توجه به فراگیرتر شدن موتورهای برقی، روزبه‌روز عجیب‌تر و به نظر برخی جذاب‌تر می‌شود. تسلا سایبرتراک جدیدترین و البته عجیب‌ترین در این زمینه شناخته می‌شود و نظرهای مختلفی در رابطه با آن گفته و شنیده شده. حالا این گوشی جدید Caviar هم آمده که همان فرمت طراحی را به گوشی‌های جدید اپل بیاورد.

















بخش پشتی آیفون‌های سری Cyberphone، زاویه‌های مثلثی دارد و این قسمت تماما از فلز تیتانیوم ساخته شده است. نکته جالب‌تر اینجاست که جلوی این آیفون‌ها نیز پوشش تیتانیومی دارد که زاویه مثلثی تسلا سایبرتراک را به خوبی تداعی می‌کند. این بخش هم در عین حال که از نمایشگر گوشی محافظت می‌کند، می‌تواند به عنوان پایه برای نگه داشتن گوشی استفاده شود. هر زمان که کار شما با گوشی تمام شد نیز می‌توانید این پوشش تیتانیومی را روی نمایشگر برگردانید تا از نمایشگر آیفون ۱۱ پرو محافظت کنید.

شرکت Caviar می‌گوید که تنها ۹۹ نسخه از گوشی Cyberphone را عرضه می‌کند که همه آن‌ها حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی دارند. قیمت مدل آیفون ۱۱ پرو هم قرار است ۵۲۶۵ دلار باشد. البته قیمت آیفون ۱۱ پرو مکس نسخه Cyberphone هنوز در دسترس نیست اما قطعا بیشتر از ۵۲۶۵ دلار خواهد بود. شما درباره این گوشی و ظاهر عجب و غریب آن چه فکر می‌کنید؟

