گوشی پوکو X2 قرار است در تاریخ ۱۵ بهمن رسما معرفی شود و بعد از گوشی پوکوفون F1 در سال ۲۰۱۸، جدیدترین محصول این برند به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های مطرح شده، این گوشی از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی بهره می‌برد و خود برند پوکو هم رفرش ریت ۱۲۰ هرتز آن را تایید کرده است.

ظاهرا سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 ساخت سونی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن سه دوربین دیگر هم تعبیه شده است. از مدتی قبل، برخی گزارش‌ها خاطرنشان کردند که این گوشی دقیقا همان مدل ۴G ردمی K30 است که صرفا از نام جدیدی بهره می‌برد. حالا در همین رابطه، تصویر جدیدی از طراحی پوکو X2 منتشر شده که نشان می‌دهد این موضوع صحت دارد.

طبق گزارش سایت Hindustan Times، مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی این گوشی در کشور هند با قیمت ۱۸۹۹۹ روپیه (حدود ۲۶۵ دلار) روانه‌ی بازار خواهد شد. احتمالا شاهد مدل‌های مجهز به حافظه رم و حافظه داخلی متفاوتی خواهیم بود ولی در مورد آن‌ها هنوز اطلاعاتی مطرح نشده است.

اگر این قیمت‌گذاری صحت داشته باشد، قیمت پوکو X2 در هند تقریبا برابر با قیمت ردمی K30 در چین خواهد بود. با این قیمت، پوکو X2 به رقیب مستقیم ریلمی X2 بدل می‌شود. در هر صورت فقط چند روز دیگر این گوشی رسما معرفی می‌شود و در آن زمان می‌توانیم با خیال راحت در مورد مشخصات و ویژگی‌های این گوشی اظهارنظر کنیم.

