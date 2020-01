توضیحات نایب رئیس شیائومی در رابطه با دشواری تعبیه دوربین سلفی زیر نمایشگر

لو ویبینگ، نایب رئیس شرکت شیائومی، طی مصاحبه‌ای در رابطه با دشواری‌های طراحی یک محصول با دوربین سلفی زیر نمایشگر توضیح داد و گفت به این زودی‌ها نباید انتظار معرفی یک محصول با چنین قابلیتی را داشته باشیم!

با افزایش گوشی‌های تمام صفحه و علاقه کاربران به این نوع گوشی‌ها، بسیاری از شرکت‌ها به نوبه خود سعی در پنهان کردن هر چیز اضافه، از حاشیه‌های دستگاه گرفته تا دوربین سلفی از روی نمایشگر داشتند. حتی برخی از شرکت‌ها با معرفی ماژول پاپ آپ، به این هدف دست پیدا کردند اما دوربین سلفی پاپ آپ نیز دردسرهای خاص خود را دارد!

سامسونگ سعی کرد با قرار دادن حفره کوچکی روی نمایشگر، تا حدودی حس نمایشگر تمام صفحه را به کاربران خود القا کند. شیائومی، وان پلاس و هواوی نیز جز شرکت‌های معروفی بودند که در محصولات خود از ماژول پاپ آپ استفاده کردند و روی نمایشگر عملا هیچ چیزی مشاهده نمی‌شد. آیفون‌ها هم که با ناچ بزرگی که محل تعبیه دوربین و سنسور تشخیص چهره است، فعلا موفقیتی در طراحی نمایشگر تمام صفحه کسب نکردند. البته به نسبت محصولات قبل پیشرفت قابل توجهی در حذف حاشیه‌ها داشتند.

اما پنهان کردن سنسور اثر انگشت، سوال بزرگی را برای همگان بوجود آورد! اگر بشود سنسور اثر انگشت را زیر نمایشگر قرار داد، چطور می‌توان دوربین سلفی و سنسورهای دیگر را زیر آن پنهان کرد؟ اگر شرکت‌ها بتوانند به این فناوری هیجان‌انگیز دست پیدا کنند، حتی اپل که صرفا به خاطر سنسورها و دوربین سلفی مجبور به تعبیه چنین ناچ بزرگی روی آیفون‌های خود شده هم می‌تواند محصولی تمام صفحه تولید کند! اما متاسفانه نایب رئیس شرکت شیائومی تحقق چنین هدفی را به خاطر دشواری‌های زیاد، حداقل در یک سال آینده، بسیار سخت می‌داند.





لو ویبینگ می‌گوید صنعت گوشی‌های هوشمند در تلاش است راه حلی برای این مسئله پیدا کند، اما علی‌رغم اینکه شیائومی نسخه اولیه یک محصول با دوربین سلفی زیر نمایشگر را در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد، دو عامل بازدارنده بسیار مهم وجود دارد که ابتدا باید به حل آن پرداخت. اول اینکه چگالی پیکسل‌های نمایشگرهای امروزی بسیار بالاست. آنقدر زیاد که اگر بخواهیم دوربینی زیر نمایشگر تعبیه کنیم، مقدار زیادی از نور را مسدود می‌کند. PPI (پیکسل بر هر اینچ) نقش حیاتی در انتقال نور دوربین ایفا می‌کند که همین مسئله نیز باعث بوجود آمدن یک مشکل دیگر می‌شود.

انتقال نور دوربین‌های زیر نمایشگر بسیار کم است و با توجه به تراکم پیکسلی بالای نمایشگر، نور بسیار کمی به سنسور آن خواهد رسید. به عبارتی کیفیت تصویری که با دوربین سلفی زیر نمایشگر ثبت می‌شود در بهترین حالت در حد و اندازه‌های یک دوربین معمولی نیز نخواهد بود! در همین راستا باید به دنبال راهی بود که بتوان نمایشگر‌هایی با تراکم پیکسلی بالا طراحی کرد بدون اینکه مشکل خاصی برای دوربین‌های سلفی زیر آن بوجود بیاید یا در انتقال نور به سنسور آن مشکل ایجاد شود.

این حقیقتی است که باید با آن روبرو شد. کسی نمی‌خواهد گوشی هوشمندی خریداری کند که نمایشگر تمام صفحه با تراکم پیکسلی بسیار پایین داشته باشد. قطعا کسی هم نمی‌خواهد محصولی با تراکم پیکسلی بالا اما با دوربین سلفی بسیار بی کیفیت داشته باشد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که صحبت‌های لو ویبینگ بی‌راه نبوده و رسیدن به چنین فناوری واقعا سخت و دشوار است!

لو معتقد است که نباید حالا حالاها انتظار رونمایی از چنین قابلیتی را داشته باشیم. اگرچه او زمان دقیقی را برای معرفی یک محصول اینچنینی مشخص نکرد، اما طبق گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید تا معرفی رسمی یک گوشی با دوربین سلفی زیر نمایشگر حداقل دو سال دیگر باید منتظر ماند!

