روز گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه تولید آیفون‌ها می‌تواند به خاطر شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شود. اما فاکسکان که از بزرگ‌ترین خطوط مونتاژ آیفون‌ها به شمار می‌رود، به اپل اطمینان داد اقداماتی برای ادامه اجرای تعهدات تولیدات خود اتخاذ کرده.

فاکسکان کارخانه بسیار بزرگی در ووهان، مرکز استان هوبئی چین دارد؛ یعنی دقیقا مرکز شیوع ویروس کرونا! اما خب مردم این شهر و کارمندان این شرکت در تعطیلات سال نو به سر می‌برند و تا زمان آغاز ساعات کاری در چین نیز به کار باز نمی‌گردند! بنابراین از نگرانی اپل مبنی براینکه ممکن است کارمندان این شرکت به این ویروس مبتلا شوند تا حدودی کاسته می‌شود.

سال نو چینی‌ها که تحت عنوان لونار شناخته می‌شود با شیوع ویروس کشنده و بسیار خطرناک کرونا، برای ملت چین چندان خوشایند نبود. اما دولت چین مجبور شد زمان تعطیلات را تا ۲ فوریه (۱۳ بهمن) افزایش دهد تا از این طریق از پخش شدن هرچه بیشتر ویروس و ابتلای مردم به آن جلوگیری کند.

متاسفانه آینده این ویروس و راه حلی برای درمان آن هنوز مشخص نشده و به همین خاطر نگرانی‌های شرکت‌های بزرگ از جمله اپل از بابت تاخیر در تولید محصولات این شرکت روز به روز در حال افزایش است. اپل حتی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از میزان سود خود در سه ماه اول سال جاری داشته باشد و آن را چیزی در حدود ۶۳ تا ۶۷ میلیارد دلار تخمین زد! چشم‌انداز بسیار وسیعی که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده!

این یعنی بین نقاط بالا و پایین این پیش‌بینی ۶.۳ درصد تفاوت وجود دارد که از متوسط فاصله بین نقاط بالا و پایین درآمد این شرکت در طول ۵ سال گذشته (۴.۴ درصد) نیز بیشتر است! تیم کوک در مصاحبه‌ای با رویترز اعلام کرد به دقت در حال بررسی شرایط پیش‌آمده و جمع‌آوری اطلاعات از نقاط داده فراوان هستند.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که شرکت‌هایی چون فاکسکان که برای اپل یا هر شرکت بزرگ دیگری کار می‌کنند، از دیگر محل‌ها تمیزتر و امن‌تر هستند. اما باز هم در درجه اول جان مردم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و لذا باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

