بسیاری از کاربران تصور می‌کنند برای انجام بازی‌های موبایلی جدید باید حتماً به سراغ گوشی‌های گران‌قیمت و رده‌بالا بروند؛ در حالی که محصولات بسیار خوش‌قیمتی را می‌توان در بازار پیدا کرد که عملکرد گیمینگ بالایی دارند. یکی از این محصولات، گوشی هواوی Y9s است که به‌زودی عرضه می‌شود.

امروزه پردازنده‌های موبایل به حدی پیشرفته شده‌اند که دیگر نیاز نیست برای اجرای با کیفیت یک بازی با گرافیک بالا از چیپست‌های پرچمدار استفاده شود. به همین خاطر می‌توان با گوشی میان‌رده و در عین حال خوش‌قیمتی مانند هواوی Y9s نیز انتخابی معقول و مناسب برای بازی داشت.

نمایشگر تمام‌صفحه و باکیفیت

با استفاده از دوربین سلفی پاپ‌آپ، دیگر فضایی در بالای نمایشگر گوشی هواوی Y9s به صورت اضافه باقی نمانده و این شرکت توانسته از حداکثر فضای بدنه دستگاه برای جای دادن یک نمایشگر بزرگ استفاده کند. این بدان معناست که علی‌رغم ابعاد نه چندان بزرگ دستگاه، نمایشگر وسیع ۶.۵۹ اینچی می‌تواند بدون هیچ نقطه اضافه‌ای تصویر کاملی را در اختیار گیمرها قرار دهد تا تسلط کاملی روی محیط بازی داشته باشند.

در عین حال کیفیت نمایش رنگ و تراکم پیکسل بالای دستگاه و در کنار آن نور مناسب زمینه، به کاربر کمک خواهد کرد تا محتوای شفاف و با جزئیات بیشتری را در محیط بازی ببیند.

سخت‌افزار قدرتمند و حافظه سریع

هوآوی در این گوشی خوش ساخت از یک تراشه میان‌رده‌ی رو به بالا، به نام کایرین ۷۱۰F استفاده کرده که دارای ۴ هسته پرقدرت Cortex-A73 در فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز است. در کنار این پردازنده، GPU بسیار کارآمد Mali-G51 MP4 قرار گرفته که هر کدام از ۴ هسته آن در فرکانس ۶۵۰ مگاهرتز فعالیت کرده و می‌تواند سرعتی بسیار بالا را در پردازش گرافیک در اختیار کاربر قرار دهد.

برای اینکه پردازش سریع CPU و دیگر واحدها مفید واقع شوند، نیاز به حافظه‌های کارآمد و سریع در کنار آنهاست. برای اینکه هواوی Y9s به دستگاهی خوب برای گیمینگ تبدیل شود، هوآوی آن را به ۶ گیگابایت حافظه رم مجهز کرده است که می‌تواند برای اجرای هر بازی گرافیکی کاملاً کافی باشد.

اما در کنار این حافظه، از ۱۲۸ گیگابایت حافظه از نوع UFS 2.1 در این دستگاه استفاده شده‌ است که به صورت معمول سرعتی بسیار بیشتر از حافظه‌های نوع eMMC دارند و در اکثر گوشی‌های این محدوده قیمتی به کار می‌روند. به همین دلیل بازی‌ها می‌توانند با بالاترین سرعت و بدون کوچکترین جاماندگی و پرش تصویر اجرا شوند.

همچنین هوآوی از سیستم‌فایل EROFS نیز در کنار این حافظه‌های سریع بهره برده که به صورت معمول تا ۲۰ درصد سرعت بیشتری را نسبت به سیستم‌فایل سنتی سیستم‌عامل‌ اندروید دارد و همین مورد باعث عملکرد بسیار بهتر دستگاه در مقایسه با گوشی‌های هم‌رده شده‌است.

ویژگی منحصر به فرد GPU Turbo

برای اینکه یک تصویر گرافیکی یا یک بازی سنگین با سرعتی مناسب اجرا شود و در هنگام اجرا اتفاقاتی مانند پرش، جاماندگی و افت فریم به وجود نیاید، باید بتوان علاوه بر سخت‌افزار به روز و قدرتمند، بستر مناسبی را جهت هماهنگی بین نرم‌افزار (بازی) و سخت‌افزار (GPU) ایجاد کرد. به لطف استفاده از موتور بهبود دهنده GPU Turbo در گوشی‌های هوآوی که در رابط کاربری EMUI 9.1 وجود دارد، این قابلیت در دل این محصولات جای داده شده و می‌توان با سرعت بسیار بیشتری، به شناسایی فریم‌های بعدی در حین بازی پی برد و قبل از رسیدن، فرآیند پردازش آنها را ترتیب داد.

با در نظر گرفتن تمامی موارد مانند نمایشگر با کیفیت تمام‌صفحه (بدون ناچ)، تراشه و پردازنده گرافیکی قدرتمند، قابلیت‌های خاص گیمینگ نظیر GPU Turbo و…، باید گوشی هواوی Y9s را انتخابی مقرون به صرفه برای بازی کردن بدانیم. این گوشی ضمن داشتن قیمت اقتصادی، می‌تواند از پس سنگین‌ترین بازی‌های گرافیکی برآید.

هوآوی با سابقه طولانی در صنعت ارتباطات، خود را موظف می‌داند تا آخرین پیشرفت‌های فناوری را به مصرف‌کنندگان سراسر جهان ارائه دهد. در حال حاضر یک سوم از جمعیت جهان از محصولات و خدمات هوآوی استفاده می‌کنند و هوآوی توانسته خود را به دومین برند برتر دنیا در حوزه گوشی‌های هوشمند تبدیل کند.

The post چه قابلیت‌هایی گوشی هواوی Y9s را به یک انتخاب خوب برای گیمینگ تبدیل می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala